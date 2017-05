De voordelen van een oudere asielhond

Van de 25.000 dieren in asiels zijn zo’n 5000 ouder dan acht. De Dierenbescherming is een campagne begonnen om hen onder te brengen bij particulieren. Want de senioren in de asiels zijn minder in trek dan hun jongere soortgenoten. Ze hebben meer zorg nodig, ze zijn vaker ziek en dus duurder. Bovendien hebben ze minder lang te leven; een nieuw baasje moet eerder afscheid nemen.

Oudere dieren hebben ook recht op een goeie oude dag

Voordelen Tot zover de nadelen van een oudere hond, kat of konijn. Maar ze hebben ook voordelen, zegt Casper Schrijver, woordvoerder van de Dierenbescherming. Ze zijn al opgevoed, ze zijn zindelijk. En dat ze meer zorg nodig hebben heeft ook een positieve kant: “Dat maakt ze afhankelijk, maar daardoor ook aanhankelijk. Je kan er al je liefde in kwijt”. Een eigenaar kan ze ook makkelijker alleen laten ‘zonder dat je ze terugvindt in de gordijnen’. Oudere mensen, maar ook oudere kinderen vinden dat allemaal volgens Schrijver wel zo prettig. Hij ziet daarnaast een ethisch aspect: “Oudere dieren hebben ook recht op een goeie oude dag”. Het Jack Rusell-duo Scooby en Daisy opende gisteren de show, beide senioren uit het dierenasiel in Eindhoven. Ze moeten bij elkaar blijven. Veertienjarige Daisy is met haar hulpzoekende ogen een van de gezichten van de campagne. Dierenbeschermer Schrijver zoekt geen hond en zeker geen twee. Maar anders zou hij het wel weten: dan nam hij Daisy in huis.

