De Volvo Ocean Race is spannender en leerzamer dan ooit

Zondag komen de boten aan, tijdstip onbekend, afhankelijk van de wind. De organisatie verwacht zo'n 400.000 bezoekers.

Met twee boten op de eerste plaats in het klassement, en één met een punt achterstand, is de race van negen maanden over 45.000 zeemijlen deze editie spannender dan ooit. Het Nederlandse Team Brunel en het Spaanse Mapfre hebben allebei 65 punten. Het Chinees-Franse Donfeng Race Team zit de twee leiders op de hielen met 64 punten. De laatste etappe, die vandaag start vanaf het Zweedse Gotenburg naar Den Haag, zal uitwijzen wie er met de eindzege vandoor gaat.

Met een groot mediaspektakel tijdens de finish in Den Haag, en de mogelijke winst voor de Nederlandse boot van schipper Bouwe Bekking, staat het oceaanzeilen deze dagen volop in de spotlights. Alleen maar goed, vindt de bondscoach van de Nederlandse olympische zeilers, Jaap Zielhuis.

Hij hoop dat de twee werelden, olympisch zeilen en oceaanzeilen, in de toekomst beter met elkaar gaan samenwerken. "We hopen dat de sporters na hun olympische carrière makkelijker de weg kunnen vinden naar het zeezeilen. Dat is nu nog een lange en moeilijke weg."

Enorme toewijding Volgens Zielhuis kijken de internationale teams van de Volvo Ocean Race vooral naar potentiële nieuwe bemanningsleden die al langer in het oceaanzeilen actief zijn. Een gemiste kans, vindt Zielhuis, die denkt dat de twee werelden veel van elkaar kunnen leren. "De olympiërs weten wat het is om vier of zes jaar lang elke dag ergens de tanden in te zetten om een medaille op de Spelen te winnen. Ze hebben een enorme toewijding." Was er in de beginjaren amper contact met de buitenwereld mogelijk, nu gingen door drones gemaakte filmpjes de wereld over Anderzijds kunnen de olympische sporters weer veel leren van de oceaanzeilers, die met hun commerciële teams goed weten hoe ze reclame maken voor de sport, vindt Zielhuis. "Als je kijkt hoe de zeezeilers met sponsors omgaan, kunnen we nog veel van ze leren. Het delen van kennis gebeurt nu nog te sporadisch."

On-board reporter De Volvo Ocean Race was dit keer beter te volgen dan ooit. Elke team had een on-board reporter mee die spectaculaire beelden naar de kijkers thuis stuurde. Was er in de beginjaren van de race amper contact met de buitenwereld mogelijk, nu gingen door drones gemaakte filmpjes van de huizenhoge golven op de Zuidelijke Oceaan de wereld over. Toch zijn er al relatief veel Nederlanders die - al dan niet via een vroegere olympische carrière - de weg hebben gevonden naar de prestigieuze zeilrace om de wereld. Er zaten dit keer zes Nederlanders aan boord, van wie twee schippers. Bouwe Bekking is de meest ervaren schipper van het stel. Hij doet voor de achtste keer mee en wil nu winnen. Naast Bekking van Team Brunel had ook Simeon Tienpont van team AkzoNobel de leiding over een boot.

Gemengde gevoelens Voor het eerst zou er ook een Nederlandse vrouw vandoor kunnen gaan met de eindwinst, mede mogelijk gemaakt door de gemengde teams. Carolijn Brouwer, die al twee keer eerder meedeed, zit nog in de race om de eerste plek met Donfeng Race Team. Zij brengt olympische ervaring mee, net als Annemieke Bes van Team Sun Hung Kai/Scallywag. Bes zal de finish met gemengde gevoelens beleven. Zij maakte een van de heftigste dagen uit haar carrière mee toen collega John Fisher overboord viel op de Zuidelijke Oceaan en niet meer teruggevonden werd. Met Peter van Niekerk, ook voormalig olympiër, en Carlo Huisman, komt het aantal Nederlanders dat in actie is gekomen op zes. Als het aan Zielhuis ligt, delen zij hun ervaring met zijn olympische sporters. Uiteindelijk hoopt de bondscoach dat de situatie in Nederland gaat lijken op die in Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland. "Ze zijn daar heel ver in het opleiden van zeezeilers. Veel sporters uit Nederland gaan daar ook heen om het vak te leren. Uiteindelijk moet dit ook in Nederland kunnen."