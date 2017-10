De volleybalsters van Sliedrecht Sport streven naar een hoger doel

Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk kan? Om videobeelden van de tegenstander (Asterix Avo Beveren) in handen te krijgen, belde trainer Matt van Wezel van Sliedrecht Sport gewoon even naar België. Er volgde een uitruil. "Anders waren we toch wel aan video's gekomen. En andersom ook. Dus kozen we voor de kortste weg."

Goede voorbereiding is alles voor de vrouwen van Sliedrecht, die na 44 eerdere Europese optredens op lager niveau vanavond voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League ingaat. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 dat er überhaupt weer een Nederlands vrouwenvolleybalteam op het hoogste internationale niveau meedoet.

Op kosten gejaagd

Het is nog maar de tweede ronde, tegen Asterix Avo dus, maar het blijft evengoed Champions League. De Nederlands kampioen verwerft er een plekje voor, maar daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Het levert weinig op. Sterker nog, clubs worden soms juist op kosten gejaagd.

Voorzitter Cees Boer van Sliedrecht somt op: de inschrijvingsgelden zijn hoger, er moet verplichte televisieregistratie zijn en de zaal moet wat hoogte, afmetingen, aantal stoeltjes en verlichting betreft aan strengere eisen voldoen. "Wij moeten extra geld meebrengen."

Dat Sliedrecht nu 'de nek uitsteekt', is desondanks niet meer dan logisch, zegt Boer. "Het is een eer om mee te mogen doen. Het betekent dat je alle moeite moet doen om je in te schrijven. Het is steeds streven naar een hoger doel. We zijn kampioen geworden, hebben de beker veroverd, nu kijken we Europees."

Een nieuwe sporthal helpt daarbij. Werd in het oude 'De Stoep' in mei nog het kampioensfeest gevierd, sinds twee maanden wordt er op de zwevende vloer in 'De Basis' gesprongen en gesmasht.

Sliedrecht is een van de volleybalverenigingen die probeert een topsportklimaat te creëren. Maar het blijft soms behelpen met sporters van wie sommigen nog parttime werken. Wel op de planning: in de buurt van de nieuwe sporthal hebben sponsoren twee huizen in aanbouw gekocht. Die zijn volgend jaar af. Boer: "Daar kunnen we zeker zes meiden in huisvesten."

Wij willen talenten door laten groeien naar de top. Deze Champions Lea­gue-wed­strij­den zijn daar goeie leermomenten voor. Matt van Wezel, trainer van Sliedrecht Sport

Bovendien werkt trainer Van Wezel, die in de zomer de coach is van Nepal, vooral met jonge Nederlandse speelsters. Van Wezel: "Wij willen talenten door laten groeien naar de top. Deze Champions League-wedstrijden zijn daar goeie leermomenten voor."

Want het wordt spelen tegen teams die meer controle hebben en sneller spelen. Een niveau waar in Nederland niet altijd sprake van is. Dat is ook de reden dat de beste Nederlandse vrouwen allemaal in het buitenland spelen. Van Wezel: "Die spelen bij grote teams... in de Champions League."