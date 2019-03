De ‘voedselscheidsrechter’ moet een eind maken aan oneerlijke handelspraktijken

Hoort bij de vrije markt, kun je zeggen: grote bedrijven hebben meer macht dan kleintjes en gebruiken die macht om hun zin te krijgen. Bijvoorbeeld een betere prijs of gunstige handelsvoorwaarden. Maar er zijn ook onfrisse handelspraktijken. Om korte metten te maken met machtsmisbruik, stemde het Europees Parlement deze week voor nieuwe regels tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselindustrie.

Nederlandse agrariërs, supermarktketens, levensmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers krijgen ermee te maken. De EU-richtlijn wijst dertien oneerlijke handelspraktijken af. Voortaan moet bederfelijke waar bijvoorbeeld binnen dertig dagen na levering worden betaald. En supermarkten mogen boeren en tuinders niet zomaar laten opdraaien voor producten die niet zijn verkocht en daardoor over datum raken. Oneerlijke handelspraktijken kosten ondernemingen volgens de Europese Commissie 2,5 tot 8 miljard euro per jaar.

Voedselscheidsrechter

De komende dertig maanden moeten Europese landen de regels in eigen wetgeving gieten en een nationale autoriteit aanwijzen die klachten gaat onderzoeken. In Nederland is dat waarschijnlijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo'n voedselscheidsrechter kan ook boetes opleggen. De hoogte ervan wordt per land vastgesteld. De regels gelden voor bedrijven met een omzet van maximaal 350 miljoen euro. De kleinste bedrijven, met een omzet tot 2 miljoen euro, krijgen de meeste bescherming.

“We zijn in onze nopjes met deze wet”, zegt onderzoeker Sanne van der Wal van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo), die zich bezighoudt met internationale productieketens. Een belangrijk punt voor Somo is dat de wet ook geldt voor internationale leveranciers, zoals bananenexporteurs uit Ecuador.

Bananenexporteurs kunnen straks verhaal halen in Europa. Bijvoorbeeld als een Europese supermarktketen minder dan dertig dagen voor levering een contract annuleert. Dat gebeurt in de praktijk, volgens Somo, ook als het voor de aanbieder te laat is om een nieuwe afnemer voor de oogst te vinden.