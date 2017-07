De VN stoppen met overleg over de hereniging van Cyprus

Een vermoeide en terneergeslagen Antonio Guterres sloot gisterochtend in alle vroegte de besprekingen over het verdeelde eiland Cyprus af. Zonder resultaat. "Helaas was het niet mogelijk een oplossing te vinden voor dit dramatische en langdurende probleem", zei de secretaris-generaal van de VN.

Donderdag was Guterres naar het Zwitserse Crans-Montana gevlogen om de laatste uren van de onderhandelingen bij te wonen. Een stormachtige sessie werd het, met veel geschreeuw over en weer, die de secretaris-generaal om twee uur 's nachts afbrak. Het betekende het einde van de laatste ronde van besprekingen die een half jaar geleden onder auspiciën van de VN in gang waren gezet. Ze werden gezien als de meest hoopvolle in decennia om het conflict dat al ruim veertig jaar duurt te beslechten. In 1974 bezetten Turkse militairen het noorden van Cyprus na een mislukte Griekse coup. Sindsdien is het eiland gesplitst in een Grieks en een Turks deel.

Grote kloof Begin dit jaar was Guterres nog optimistisch. "Een deal is heel dichtbij", zei hij toen. Waarom de gesprekken nu toch mislukt zijn, wilde Guterres in zijn persconferentie - die nog geen vier minuten duurde - niet vertellen. Hij wilde alleen kwijt dat er nog steeds een grote kloof gaapt tussen de twee delegaties over verschillende kwesties. Een daarvan is in elk geval de aanwezigheid van 30.000 Turkse en duizend Griekse militairen op het eiland. De partijen kunnen het niet eens worden over terugtrekking van de troepen. Ook bleef er onenigheid over de vraag wat te doen met het bezit van tienduizenden Cyprioten die na de Turkse invasie gedwongen hun huizen moesten verlaten. Een plan B om de kemphanen weer aan tafel te krijgen, ligt er niet. Het einde van deze besprekingen "betekent niet dat er geen nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden om een oplossing te vinden voor het Cyprus-probleem", zei Guterres. Of de Verenigde Naties opnieuw bereid zijn die kar te trekken, hield hij in het midden. Tot nu toe zijn de pogingen tot hereniging altijd ondernomen onder de paraplu van de VN, die een vredesmissie op het eiland heeft gestationeerd. Maar volgens de Turkse minister van buitenlandse zaken laat de uitkomst van de conferentie zien dat de criteria die de VN stelt niet werkbaar zijn. "Het heeft dus geen zin om daaraan vast te houden", twitterde hij. Daar kon Guterres het mee doen. Na het fiasco in Zwitserland reisde hij door naar de G-20 in Hamburg, waar ondermeer een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump op de agenda stond.

