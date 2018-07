De vliegtuigen van KLM zitten voller dan ooit tevoren

Luchtvaartbedrijf KLM heeft het aantal passagiers in de eerste helft van het jaar flink zien groeien. Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal reizigers toe met 1 miljoen naar 16,6 miljoen, zo liet het bedrijf vandaag weten. Zustermaatschappij Air France zag het reizigersaantal juist licht dalen, vooral als gevolg van de stakingen die het bedrijf al maanden veel problemen opleveren.

Lees verder na de advertentie

In de maand juni zaten de vliegtuigen van KLM bovendien voller dan ooit, met een bezettingsgraad van 90,5 procent. Gemiddeld over de afgelopen zes maanden kwam die graadmeter wel wat lager uit, op 88,8 procent. Ook de groei in het aantal passagiers (+2,7 procent) en de totale omzet per gevlogen kilometer (+3,6 procent) lagen in juni onder het ­halfjaarsgemiddelde (respectievelijk +6,3 procent en +5,4 procent).

KLM-topman Pieter Elbers stelt dat de cijfers aantonen dat ‘ons harde werk zich uitbetaalt’. Hij vergelijkt de cijfers met dezelfde periode uit 2014, toen het aantal passagiers nog 3,3 miljoen lager lag dan nu. “Een indrukwekkend verschil en een prestatie waar iedereen bij KLM trots op mag zijn.”

Bud­get­maat­schap­pij Transavia was het afgelopen half jaar het best presterende onderdeel van de lucht­vaart­com­bi­na­tie

Stakingen Air France liet voor de maand juni vergelijkbare cijfers zien: het aantal passagiers lag met 4,7 miljoen 3 procent hoger dan een jaar eerder, en ook de totale omzet per gevlogen kilometer steeg navenant (+3,5 procent). De bezettingsgraad steeg met 1,6 procentpunt naar 87,7 procent. De cijfers weerspiegelen dat bij de Franse maatschappij in juni de stakingsacties zijn opgeschort, in afwachting van een nieuwe topman voor de luchtvaartcombinatie. De stakingsacties zijn wel terug te vinden in de cijfers van Air France voor de eerste helft van het jaar. Hier lag het aantal passagiers zelfs iets lager dan een jaar geleden, terwijl de omzet per gevlogen kilometer nog licht steeg met 0,7 procent. Voor zowel Air France als KLM geldt dat de vrachtvluchten een stuk slechter presteerden dan het passagiersvervoer. Bij KLM bleef de omzet min of meer gelijk, terwijl Air France die met 3 procent zag krimpen. Bij KLM steeg de bezetting licht naar 66,3 procent; Air France zag die verder wegzakken tot 52,3 procent. Het best presterende onderdeel van de luchtvaartcombinatie in het afgelopen half jaar was budgetmaatschappij Transavia. Hier groeide het aantal passagiers met 7,4 procent naar 7,3 miljoen, en ook de omzet per gevlogen kilometer schoot met 11,2 procent omhoog. De vliegtuigen zitten bij Transavia bovendien goed vol: gemiddeld lag de bezettingsgraad op 92 procent – een stijging van liefst 3 procentpunt ten opzichte van de eerste helft van 2017. Jean-Marc Janaillac © AFP

Wie wordt de nieuwe directeur? Over een week zou er duidelijkheid moeten zijn over de nieuwe directeur van Air France-KLM. Het concern heeft 15 juli als uiterste datum genoemd voor het aanstellen van een opvolger van de in mei vertrokken Jean-Marc Janaillac. Volgens de Franse krant Le Figaro is de huidige directeur van de metro van Parijs, Catherine Guillouard, de belangrijkste kandidaat voor de functie. De 53-jarige Guillouard is pas een jaar de baas van het metrobedrijf, en zou een goede staat van dienst hebben op het gebied van sociaal beleid. Dat kan van pas komen in de slepende onderhandelingen met de Franse vakbonden. Janaillac stapte in mei op nadat bleek dat de vakbonden zijn hervormingen niet wilden steunen. Guillouard is geen onbekende bij Air France: tussen 1997 en 2007 werkte zij al bij het luchtvaartbedrijf bij personeelsbeleid en de financiële afdeling.