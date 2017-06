De vliegende reuzenkalkoen is Kerstmis mooi ontlopen

De botten zijn al enige tijd geleden gevonden, maar een Australische onderzoeksploeg onder leiding van Elen Shute van Flinders University in Adelaide heeft hem nu zijn plaats gegeven in de familie van de grootpoothoenders, de Megapodiidae. En deze kanjer is niet de enige. Er zijn nu zeker vijf hoendersoorten geïdentificeerd die zo'n drie miljoen jaar geleden in Australië hebben geleefd en die inmiddels zijn uitgestorven. De familie van grootpoothoenders was aanzienlijk groter dan gedacht. En er zijn dus ook meer soorten verdwenen dan bekend was.

Lees verder na de advertentie

De reuzenkalkoen was ruim een meter hoog, en acht kilo zwaar

Er is steeds gedacht dat vogels in Australië sterke overlevers waren en minder snel uitstierven dan andere diersoorten. Dat blijkt tegen te vallen, en zou te denken moeten geven over het behoud van nog levende hoendersoorten, schrijven de onderzoekers in hun artikel in Royal Society Open Science.

Grootpoothoenders zijn geen nestenbouwers. Ze begraven hun eieren onder zand en takken. De broei van dat takkenmateriaal houdt de eieren warm. Sommige soorten beschikken over een snavel waarmee ze de temperatuur van die broei kunnen meten.

De uitgestorven soorten die de Australische onderzoekers hebben bekeken, waren ook geen nestenbouwers. Dat was af te leiden uit de anatomie van hun poten en snavel.

Die kanjer van een hoender zou een kerstmaal voor velen zijn. Maar dat lot is hem bespaard gebleven, voor zover de onderzoekers kunnen nagaan. De botten die zij van hem hebben gevonden zijn meer dan 45.000 jaar oud. Deze reuzenkalkoen was al uitgestorven voordat de mens Australië bereikte en Kerstmis ging vieren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.