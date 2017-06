De vliegende auto komt eraan, voor een selecte groep

Een privéhelikopter is niets nieuws. En auto's op drie wielen? Saai. Maar een combinatie van die twee, dat is wel het opkijken waard. Het Noord-Brabantse bedrijf Pal-V heeft precies zo'n machine ontwikkeld. En hij is al te koop.

Het apparaat heet Pal-V Liberty en doet enigszins denken aan een kleine Gyronef, de uitvinding van professor Barabas waarmee striphelden Suske en Wiske al jarenlang de wereld rondvliegen. Het verschil is dat de Nederlandse vliegauto ook over land kan crossen. Hij gaat 160 kilometer per uur. In de lucht haalt hij zelfs 180 kilometer per uur.

Na de zomer begint de productie van de Pal-V Liberty. Eind volgend jaar moeten de eerste sleutels overhandigd worden aan de eigenaars, die nu vast hun bestelling kunnen plaatsen. Het zou betekenen dat Pal-V een prestigieuze race wint: als eerste vliegauto's verkopen aan particulieren.

Een vliegmobiel moet voldoen aan regels voor de weg en het luchtruim

Regels Want een auto laten vliegen is al lang geen kunst meer. Eén voor één kondigden grote bedrijven zoals Toyota en Airbus aan te werken aan een vliegmobiel. Het Duitse bedrijf Carplane - dat ook aan een vliegende wagen werkt - meldt dat van de 2000 bekende ontwerpen er 300 daadwerkelijk al eens gevlogen hebben. Het probleem is dus niet het vliegen zelf. Maar wat dan wel? Het zijn voornamelijk de regels die commercieel succes tot nu toe in de weg zaten. De lancering van de Pal-V Liberty werd dan ook al eens uitgesteld. Een vliegmobiel moet voldoen aan regels voor de weg en het luchtruim. Pal-V meldt op zijn website dat meer dan de helft van alle investeringen die het deed, zijn gedaan om hun uitvinding te laten voldoen aan al die regels. Op dit moment onderzoekt de European Aviation and Safety Agency of die investeringen niet voor niets zijn geweest. Er is dus nog een kans dat de commerciële lancering wederom moet worden uitgesteld. Een zakenman die niet op de centen hoeft te letten en die geen trek heeft in files, zou best wel eens zo'n ding kunnen kopen

File Doodleuk opstijgen uit de file is er trouwens sowieso niet bij. Hoewel het apparaat wieken heeft, stijgt hij niet verticaal op. De Pal-V Liberty moet vertrekken vanaf een vliegveld. Een vliegbrevet is vereist. Maar de vliegende auto is hoe dan ook bezig de laatste barrières te slechten. Toch is hoogleraar transportbeleid Bert van Wee sceptisch over de ontwikkeling: "Een toekomst vol vliegende auto's acht ik erg onwaarschijnlijk." Dat komt volgens hem doordat de maatschappij dat simpelweg niet pruimt. "Ik denk dat er veel weerstand gaat ontstaan", zegt hoogleraar Van Wee. Hij denkt dat mensen last krijgen van geluidshinder en horizonvervuiling. Privacy gaat ook een probleem opleveren. "Een vliegende taxi kun je voorzien van een camera", aldus Van Wee. "Dan kun je iedereen die in zijn achtertuin zit te zonnen, vastleggen." Een probleem dat zich al voordoet bij drones. Daar komt nog bij dat een vliegauto per definitie meer energie verbruikt dan een voertuig dat de grond niet verlaat. Van Wee denkt dat persoonlijke autovliegtuigjes vooral bestemd zijn voor een select publiek. Een zakenman die niet op de centen hoeft te letten en die geen trek heeft in files, zou best wel eens zo'n ding kunnen kopen. Dat blijkt overigens ook wel uit het prijskaartje van de Pal-V Liberty. Potentiële kopers betalen minimaal 300.000 euro voor hun eigen Gyronef.

