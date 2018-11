De vlammen grijpen om zich heen in Californië: Het plaatsje Paradise is volledig vernietigd

Dit keer was er geen ontsnappen aan voor Paradise. Tien jaar geleden werd het plaatsje van 27.000 inwoners in het noorden van Californië, aan de voet van de Sierra Nevada, deels geëvacueerd omdat een bosbrand het bedreigde. Toen brandden slechts enkele tientallen huizen.

Donderdag moesten opnieuw alle inwoners weg en nu er is weinig meer om naar terug te keren. Paradise is vernietigd, volgens de brandweer van Californië.

De bosbrand die daarvoor zorgde, de Californiërs hebben hem Camp Fire gedoopt, ontstond pas donderdagochtend, maar breidde zich razendsnel uit. Vanavond brandde er al 8000 hectare en lagen er evacuatiebevelen voor 157.000 mensen.

Tien jaar geleden had niemand iets voorbereid, zei de 85-jarige Peggy Musgrave aan de Los Angeles Times. De kritiek op de chaos van toen heeft ervoor gezorgd dat de organisatie nu een stuk beter was. Van tevoren kregen de inwoners per post instructies hoe ze zich konden voorbereiden op een natuurbrand. Toen die donderdag werkelijkheid werd, kwamen de evacuatiebevelen via automatische telefoonoproepen.

File Evengoed liep het verkeer vast toen duizenden mensen tegelijk in hun auto een goed heenkomen zochten. Maar de politie gaf op kruispunten informatie en stelde automobilisten gerust: het vuur zou de file voorlopig niet bereiken. Toch vielen er in Paradise minstens vijf dodelijke slachtoffers. Ze werden verbrand aangetroffen in hun auto’s. Elders in Californië woedden nog vijf branden. Twee bij Los Angeles besloegen samen 7000 hectare. Ook daar gingen huizen in vlammen op, werd een belangrijke snelweg gesloten en zijn er gebieden geëvacueerd, waaronder heel Malibu, woonplaats van veel beroemdheden. Een kleinere brand brak uit in een park dat grenst aan de dierentuin van Los Angeles. Daar is een begin gemaakt met het evacueren van de levende have. De branden worden gevoed door harde wind. In het zuiden van de staat is dat de Santa Ana, een droge en warme wind uit de hoge woestijngebieden in het oosten. Die zorgt ervoor dat vegetatie opdroogt en dat een eenmaal ontstane brand snel om zich heen grijpt.

Klimaatverandering In Californië en de rest van het droge westen van de VS zijn er de laatste decennia niet structureel meer bosbranden. Wel stijgen het aantal verbrande hectaren bosgebied en de kosten. In 2017 gaf de federale overheid landelijk 2 miljard dollar uit aan de bestrijding van bosbranden. De economische schade wordt geschat op minstens 70 miljard dollar. Tellen ook indirecte effecten mee, zoals teruglopend toerisme en dalende huizenprijzen, dan is het zo’n 350 miljard. Behalve de wind draagt paradoxaal genoeg ook het nattere weer in Californië bij aan de hevigheid van de branden. De afgelopen winter kwam er een einde aan een jarenlange droogte, wat zorgde voor extra groei van gras en struiken in bosgebieden. In de zomer en herfst zorgt dat voor veel droge, brandbare massa. Ook klimaatverandering draagt daaraan bij: de nachttemperaturen zijn hoger, wat uitdroging bevordert. De laatste tijd wordt vaak besloten om in gebieden waar niemand woont branden te laten uitwoeden of zelfs aan te steken. Maar de groei van de bevolking maakt dat branden sneller dan vroeger een bedreiging zijn voor bewoners.

