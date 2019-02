De vissers in Harwich waren ooit fel tegen pulsvisserij, maar nu kan het ze weinig meer schelen

Ook al had Brussel gisteren besloten dat alle pulskorvissers alleen nog maar met hengels mogen vissen, de vissers van Harwich maakt het niet meer uit. Het maakt ze zelfs weinig meer uit of er een harde, een zachte of een andersoortige brexit komt: het heeft allemaal veel te lang geduurd. “Als we uiteindelijk weten wat er gaat gebeuren, zullen de vissers van Harwich er niet meer zijn”, zegt Trevor Armstrong.

Armstrong is woordvoerder van de achttien commerciële vissers­boten die de Britse kustplaats Harwich nog telt. “Twintig jaar geleden waren er honderden vissers. Overal waar je keek zag je vissersboten. Nu heeft het merendeel van de vissers er een andere baan bij moeten nemen. Er zijn er nog vier die er iedere dag op uit gaan, de rest doet het hooguit nog twee dagen per week. Ze konden hun rekeningen niet meer betalen.”

Het uit de Middeleeuwen stammende Harwich, bekend als aankomst- en vertrekhaven van de veerboot naar Hoek van Holland, was altijd een plaats van vissers. Een plaats die misschien vergelijkbaar is met Den Helder –waar de marine zetelde en waar het vissersleven overging van vader op zoon, generaties lang.

Maar ergens hield het op. De marine vertrok al uit Harwich, de vissers hielden het er langer vol. De ‘Encyclopedia Brittanica’, editie 2011, schrijft nog dat de inwoners van Harwich voornamelijk leven van de visserij. Maar wie heden ten dage de vissershaven inloopt, ziet daar de treurige vissersvloot van nog geen twintig scheepjes. Het Maritiem Museum aan wal kent meer attracties, waarvan een deel nu ook herinnert aan een roemrijk vissersverleden.

Een afgeschreven lichtschip is een museum waar ook de visserijgeschiedenis een plek heeft gekregen. Een naastgelegen café op de pier, beroemd vanwege de gerechten met lokaal gevangen vis, kan van het aangeboden assortiment van tientallen zeevruchten alleen nog een broodje krab leveren.

Op een vuilstortplaats achter de haven liggen bergen netten: oranje, groene, naast een stapel viskratten en een afgeschreven bankstel. “Dat was de inventaris van een visser die ermee is opgehouden”, zegt Armstrong, die de afgelopen vier jaar probeerde de standpunten van de plaatselijke vissers zo goed mogelijk bij de politiek voor het voetlicht te brengen.

Trawlers

Zelf is Armstrong nooit meer geweest dan recreatievisser – zijn vader wilde niet hebben dat hij de zee op ging. Maar zijn hart lag en ligt bij de vissers van zijn gemeenschap: nu probeert hij te doen wat hij kan om het kleine aantal scheepjes nog in de vaart te houden.

“Ik kan wel zeggen dat alle vissers aan de oostkust in 2016 vóór brexit hebben gestemd”, zegt hij. ‘In ieder geval al onze vissers. Ze hebben het zwaar: door quota-regelingen kunnen ze minder vangen dan ze zouden willen en als het wel mag, dan vangen de grote trawlers uit België en Nederland alles weg. Jullie pulsvissers zaten ons danig in de weg, maar dat werd al minder toen pas geleden is bepaald dat zij een flink eind uit de kust moeten blijven.”

“Harwich’ eigen vloot bestaat uit kleine scheepjes, éénmansboten van minder dan tien meter lang. Die krijgen relatief weinig quota toegewezen. Te weinig. Dat was de reden dat ze bij de stemming over brexit massaal hebben gevraagd om de zeggenschap over hun eigen water terug te krijgen.”

Hij moet eerlijk zijn: het waren niet alléén de quota en de pulsvisserij die de vissers van Harwich de das omdeden. “Het zijn ook de ­milieu-maatregelen.”

Maar al wat nu nog verandert zal niet veel meer uithalen. Op brexit verheugt Armstrong zich al niet meer. “Ik vermoed dat het een gebed zonder end wordt. Het parlement zegt dat ze geen no deal brexit willen. Je zou misschien denken dat de vissers dat wel willen, maar ook wij hebben liever een uittreding met een akkoord dan één zonder. De rapporten over de chaos die ontstaat als er geen akkoord is, liegen er niet om – dat liever niet.”

“Maar het gaat de regering nooit meer lukken om voor 29 maart een akkoord te sluiten dat hier wordt goedgekeurd. Ik denk dat het op uitstel neer zal komen. Daar zal dan nog wel een transitieperiode op volgen – het zal nog jaren duren. De overgebleven vissers zijn allemaal ouder dan zestig. Vanwege de onzekerheid investeert niemand meer. Mijn voorspelling is dat het verleden tijd is, de visserij in Harwich.”