De Viking in het graf was zwaarbewapend, gespierd en...vrouw

Al in de Middeleeuwen ging er kunst en poëzie rond die vrouwelijke Vikingsoldaten bezong. Maar deskundigen deden dat af mythevorming: vechtende Vikings van hoge rang, dat moésten toch gewoon mannen zijn?

Rond het oude Birka liggen duizenden graven, maar één valt bijzonder op. Een verhoogde tombe, gevuld met onder meer met een zwaard, een bijl, een merrie en een hengst - alles wat een strijder nodig heeft. Bovendien lagen er een soort medailles, wat deze persoon ontegenzeggelijk een leider-figuur maakt.

Archeologen van universiteiten uit Stockholm en Uppsala hebben de Viking in kwestie nog eens grondig geanalyseerd, en laten er geen onduidelijkheid over bestaan. Dit was een vrouw. In de tand en het stuk bovenarm dat ze genetisch uitplozen, was geen Y-chromosoom te bekennen - en vrouwen hebben dat chromosoom niet. Nu ze het dna ontleed hadden, konden ze dat gelijk naast dat van de hedendaagse Europeanen leggen. De Vikingvrouw blijkt genetisch vooral te lijken op Noord-Europeanen uit Engeland, Schotland en IJsland.

Het team concludeert in vakblad American Journal of Physical Anthropology dat vrouwen blijkbaar prima functioneerden in een door mannen gedomineerde maatschappij. Of ze meer dan duizend jaar geleden ook al aan vrouwenquota deden, iets waar politici nu soms voor pleiten, vermelden de onderzoekers niet.

