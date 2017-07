De Vierdaagse beveiligen, daar begint Nijmegen niet aan

Dus nee, we gaan geen roadblocks plaatsen. En nee, we gaan mensen niet verbieden om een tas mee te nemen De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls

Het compleet beveiligen van de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten is een zinloze exercitie, zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. “Er is een verhoogde kans op een terroristische aanslag in Nederland en daar heeft ook de Vierdaagse mee te dealen. Het is echter niet anders dan de afgelopen jaren. Natuurlijk willen we kwaadwillenden buiten de deur houden. Het probleem is dat je het niet aan iemand kunt zien. Al het verkeer uit de stad weren, is geen oplossing. Het is geen afgesloten terrein zoals bij een groot concert. Dus nee, we gaan geen roadblocks plaatsen. En nee, we gaan mensen niet verbieden om een tas mee te nemen. Het zou een averechts effect hebben en juist een gevoel van onveiligheid creëren.”

De route van de Nijmeegse Vierdaagse slingert de derde week van juli vier dagen lang dertig, veertig en vijftig kilometer door de wijde regio. Er doen ruim 44.000 wandelaars mee. Tienduizenden mensen staan langs de route en vieren feest in de doortochtgemeenten. De Vierdaagsefeesten worden gehouden op veertig podia, verspreid over het Nijmeegse centrum. De feesten duren zeven dagen en het is het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland. Er komen elk jaar zo’n anderhalf miljoen bezoekers. “Het is onzin om te denken dat we ons voortdurend grote zorgen maken over terrorisme, dat laten we over aan de nationale veiligheidsdiensten. Als het gaat over veiligheid zijn we vooral bezig met hoe je zulke grote mensenmassa’s kunt managen”, zegt Bruls.

Mensenstromen Walter Hamers, voorzitter van de stichting Vierdaagsefeesten: “We kijken heel goed naar hoe je mensenstromen door de binnenstad leidt. Dat doen we bijvoorbeeld door mensen met lichtkranten informatie te geven en een richting op te sturen. De locaties zijn niet afgezet met hekken dus mocht er iets gebeuren, dan kunnen hulpdiensten snel ter plaatse zijn en kunnen bezoekers snel wegkomen.” De Vierdaagsefeesten dienen wereldwijd als voorbeeld hoe je een dergelijk groot evenement organiseert, ook qua veiligheid. Alles dichttimmeren is niet haalbaar, en volgens Hamers ook volstrekt onwenselijk: “Bij de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten draait alles om gastvrijheid en vrijheid, het is een feest waar iedereen zich welkom hoort te voelen. Dat zit in het DNA van Nijmegen.” We kunnen geen garanties geven, maar we zijn zo goed mogelijk voorbereid De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls Kamp Heumensoord wordt wel beveiligd tijdens de Vierdaagse. Op deze plek in het bos verblijven tijdens de Vierdaagse 5500 militairen en ondersteuning, met 32 verschillende nationaliteiten. Het hele terrein is omzoomd met prikkeldraad en iedereen die op Heumensoord komt, moet zich identificeren. Het wordt bewaakt als een militaire basis. “Als het op een gegeven moment nodig is, kunnen we aanvullende maatregelen nemen in de stad”, zegt Bruls. Hij verwijst naar de aanslag die vorig jaar vlak voor de start van de Vierdaagse bij een vuurwerkshow in Nice werd gepleegd. “Dan bekijk je opnieuw of je hier iets mee moet. We kunnen geen garanties geven, maar we zijn zo goed mogelijk voorbereid. Laten we hopen dat het ons niet zal treffen en dat het, zoals altijd, een heel mooie week wordt.”

