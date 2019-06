De verwachte kraker tussen Nadal en Federer op Roland Garros bleef uit door de wind

Het was de partij waar het meeste over werd geschreven. Waar reikhalzend naar werd uitgekeken in Parijs. Een nieuwe aflevering van Federer tegen Nadal, die één van de grootste rivaliteiten in de geschiedenis van de sport hebben.

De halve finale tussen Federer en Nadal op Roland Garros werd niet de spannende kraker waar het publiek op hoopte. Parijs werd geteisterd door harde windvlagen, waardoor goed tennissen bijna onmogelijk werd. Het werd een kwestie van geluk, van geduld, van wie het beste de omstandigheden kon accepteren.

Federer kon het aanvallende spel waarmee hij Nadal wilde ontregelen, niet goed uitvoeren. Hij kreeg kleine kansen, maar deze ‘minikansen’, zoals hij het zelf noemde, waren niet genoeg om de gravelkoning te onttronen. Nadal won vrij eenvoudig met 6-3 6-4 6-2 en plaatste zich daarmee voor zijn twaalfde finale op Roland Garros.

Federer kon er mee leven. Het krachtsverschil was te groot. De wind had er weinig mee te maken, aldus de 20-voudig grandslamkampioen. “De condities waren voor ons allebei hetzelfde, tenzij hij meer wind dan ik had”, zei Federer grijnzend. “Natuurlijk was het gestoord. Heel erg moeilijk met dit weer. Maar hij speelde geweldig. Ik probeerde te geloven dat ik de wedstrijd nog om kon draaien, maar hoe langer het duurde hoe beter hij zich leek te voelen in de wind. Het was indrukwekkend om hem op gravel te zien.”

In het begin van de wedstrijd regende het breakpoints aan beide kanten. Zowel Federer als Nadal moesten aan de wind wennen. Daarna begon Nadal flink uit te delen met zijn harde slagen vol topspin en zag Federer zijn kansen slinken.

Overheersend

Nooit is de hegemonie van een tennisser zo overheersend geweest als die van Nadal op Roland Garros. Hij won alle finales in Parijs waar hij in stond. Drie keer strandde hij vroegtijdig. In 2009 in de vierde ronde. In 2015 in de kwartfinale en in 2016 in de derde ronde. In 2017 en vorig jaar was hij weer onverslaanbaar als vanouds.

Het zijn records die waarschijnlijk nooit meer zullen worden geëvenaard, al hoopt Nadal dat hij ooit een opvolger krijgt. “Ik heb er al elf gewonnen. Een twaalfde? Het hangt van veel dingen af”, zegt Nadal. “Als het me lukt, zie ik mezelf nog steeds als een normaal persoon. Ik weet zeker dat iemand anders het in de toekomst ook kan doen. Je moet kwaliteiten hebben. Fysiek goed zijn, een lange carrière hebben en een beetje geluk komt er ook bij kijken. Records zijn er om verbroken te worden.”

Nadal zal in de finale spelen tegen Novak Djokovic of Dominic Thiem. Zij stapten gistermiddag nog de baan op, maar ze konden hun partij niet afmaken omdat het begon te regenen. Djokovic verloor de eerste set en klaagde gefrustreerd tegen de scheidsrechter over de lastige condities met veel wind. Zodra er een regenpauze werd ingelast greep hij zijn spullen bijeen om naar de kleedkamer te verdwijnen.

Na een korte pauze van tien minuten konden de twee de baan weer op. Daarna werd de partij nog een keer onderbroken. Djokovic kwam herboren terug en won de tweede set.

Op een stand van 6-2 3-6 3-1, met een break voorsprong voor Thiem in de derde set, kwam er een derde regenonderbreking. Daarna besloot de toernooiorganisatie dat de wedstrijd vandaag verder moet worden gespeeld omdat de vooruitzichten voor de rest van de avond slecht waren.

De toernooidirectie liet weten dat de kans groot is dat er weer een finale op maandag wordt gespeeld zodat beide finalisten genoeg rust krijgen.

Volgend jaar komt er een dak op het Court Philippe Chatrier, waardoor het toernooi minder last heeft van onderbrekingen vanwege slecht weer.