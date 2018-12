De vertrouwde schaatsnamen worden Nederlands kampioen in Thialf

Dat juist Bergsma een baanrecord reed, was bijzonder. Het ging bij de Fries in het naolympisch jaar niet altijd over topsport. Met een baby thuis, sinds oktober, was de langeafstandschaatser net wat minder voorbereid dan in andere jaren. De focus ging ook weer meer naar het rijden van marathons.

Zijn Nederlandse titel was een bevestiging van een inmiddels geslaagd trainingsprogramma. Met de achtste tijd ooit gereden (en de tweede voor Bergsma zelf) verwijderde Bergsma (32) de op borden zichtbare recordgeschiedenis van Sven Kramer. Geen enkel baan­record in Thialf is nu nog van Kramer, nadat eerder Patrick Roest en twee weken geleden de Rus Semerikov op de 5 kilometer al sneller reden.

Op de lijst met Nederlands kampioenen van dit jaar prijkten naast Bergsma weinig opvallende namen, of het moet Janine Smit zijn op de toch minder sterk bezette 500 meter bij de vrouwen. Verder klonken de namen vrijwel als vanouds. Wüst (die op nieuwe schaatsen haar zeventiende en achttiende titel behaalde), Kjeld Nuis (2x), Roest, Ronald Mulder en Antoinette de Jong. Niet erg, behalve dat ook op de tweede en derde plekken weinig nieuwe namen verschenen.

Visser is wel de enige van een nieuwe lichting die zich meteen manifesteert – voor Roest begon dat vorig schaatsjaar al. Voor haar was een toernooi als dit vaak het ‘begin’ van het jaar, vertelde ze. Nu ze in een nieuwe ploeg zit, heeft ze er al een hele cyclus op zitten, tot aan Japan aan toe. “Dat kost ook veel energie. Ik ben blij dat ik dat in ieder geval goed kan oppakken.”

Bergsma in recordtijd

Jorrit Bergsma had daar allemaal geen mening over. Hij reed een baanrecord, iets wat hem in Thialf nog nooit was gelukt. Altijd was wel iemand sneller. Sven Kramer regelmatig op de 5 en 10 kilometer, en ook Patrick Roest is inmiddels een geduchte tegenstander. En won Bergsma zelf, dan kwam hij nooit in de buurt. Zondag lukte het eens wel. In de achtste tijd die ooit is gereden zette hij het baanrecord op de 10 kilometer iets meer dan een seconde scherper (12.43,70). Zijn naam is bijgeschreven op de recordmuur in het stadion.

Bij de 5 kilometer, vrijdag, was al een glimp te zien van een Bergsma in vorm. Hij werd tweede, tussen Roest en Kramer in. Zijn interview na afloop verliep zoals vaker als hij tweede werd: hij beantwoordde vragen over de concurrentie, altijd in lovende woorden. Ja, de nummer één van die afstand Patrick Roest reed natuurlijk ‘beresterk’. Of het niet vervelend was dat hij ook tweede werd op het moment dat Kramer eens áchter hem eindigde? Nee, want Roest was gewoon beter.

Zondag op de 10 kilometer ging het eens om hem, ook al was een baanrecord niet eens de bedoeling. Hij hoorde pas in de laatste rondes de speaker roepen dat hij in de buurt kwam van het record. Ok, dacht hij. Dan nog maar even alles eruit. Het leverde naast een record ook een Nederlandse titel op, zijn vijfde op de langste afstand. Maar dat hij nu de allersnelste is op Thialf, juist dat deed hem glimlachen. “Daar ben ik wel heel trots op.”