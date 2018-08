De verschillen tussen Ajax en PSV; de favoriet en de kampioen

De grote favoriet – althans, de ploeg die door velen als zodanig wordt gezien – kon in de eerste speelronde in eigen stadion niet winnen van Heracles (1-1). De regerend kampioen won redelijk soepel van FC Utrecht (4-0). Er waren nogal wat verschillen te zien tussen Ajax en PSV. Het is vroeg, heel vroeg, maar bij sommige verschillen kon het gevoel al zijn dat ze cruciaal zijn of worden.

Ajax-trainer Ten Hag stelde vier spelers niet op om ze rust te geven: Tagliafico, Schöne, Frenkie de Jong en Huntelaar. Morgen wacht de belangrijke wedstrijd tegen Standard Luik in de voorronde van de Cham­pions League. Toch kwam het vreemd over: rust al in de eerste competitiewedstrijd.

Na bijna een uur zielloos voetbal probeerde Ten Hag met twee wissels bij te sturen: Huntelaar voor Jong Ajax-spits Sierhuis en De Jong voor verdediger Wöber. Die laatste wissel was typerend. Wöber speelde linksachter, op de plek van Tagliafico. Is een linksachter de eerst aangewezen wissel, als het niet loopt?

Van Bommel was geen natuurtalent. Hij moest nadenken over voetbal, en deed dat al vroeg

Geen natuurtalent Wöber leek in zijn eerste dagen bij Ajax, vorig seizoen, een verdienstelijke verdediger met groeipotentie. Nu vult Ten Hag gaatjes met hem, zelf gecreëerde gaatjes, en als de ploeg niet draait, kan hij weer inrukken. Het was in bredere zin geen wissel van een doordacht roulerende trainer, maar die van de jeugdcoach die krampachtig in de gaten houdt dat iedereen een beetje aan spelen toekomt en zich dan soms in bochten moet wringen. Bij PSV heeft de nieuwe trainer Van Bommel de spelers logisch opgesteld, grofweg in het systeem waarin hij zelf in het Oranje van 2008 tot 2012 speelde. Hij vormde op het middenveld een blok met Nigel de Jong. Bij PSV zijn dat, op een ander niveau uiteraard, Hendrix en de ex-jeugdspeler Rosario. Van Bommel wil zo stevigheid achter de flegmatieke Zuid-Amerikaan Pereiro. Van Bommel was geen natuurtalent. Hij moest nadenken over voetbal, en deed dat al vroeg – feitelijk zijn hele carrière. Zijn voorganger Cocu heeft een stevige basis gelegd: doelman Zoet, Schwaab, Hendrix en Luuk de Jong, ze voelden vorig seizoen hoe het is om samen (toch iets) beter te worden. Hirving Lozano van PSV (midden) in duel met FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel. © Getty Images Van Bommel, de volgende winnaar langs de lijn bij PSV, bouwt erop verder, met begrijpelijke constructies. PSV speelt meer naar voren, zet de tegenstander onder druk, heette het al gauw. Dat valt wel mee. We proberen het als het kan, maar het kan niet altijd, zegt Van Bommel, wijs geworden door jaren van topvoetbal. Ze zijn niet zo goed, de Ajacieden, als onverminderd wordt gezegd

Ongepast geklaag Bij en rond Ajax leeft het gevoel dat het zoveel niet uitmaakt wie er spelen. Dat wordt aangewakkerd door Ten Hag, die sommige van zijn wisselspelers geforceerd ook basisspelers noemt. Middenvelder Van de Beek had geklaagd, nadat hij twee keer was gepasseerd. Ten Hag zette hem niet nog een keer op de bank om hem te laten voelen dat het ongepast is, zeker voor zo’n jonge speler, maar hij stelde hem zaterdag op. Zoals zijn voor Ajax te licht bevonden voorganger Keizer, destijds vooral met de spitsen Dolberg en Huntelaar, de indruk wekte spelers te vriend te willen houden. De blamerende opening tegen ­Heracles toonde dat zo’n strafmaatregel makkelijk te nemen was geweest. Zo nodig is Van de Beek niet. Eiting speelde ook op het middenveld, een jonge speler die soms aardige dingen doet (soms ook niet), en dan alweer danig wordt geprezen. Ze zijn niet zo goed, de Ajacieden, als onverminderd wordt gezegd en door hun trainer met zijn wisselgedrag wordt gesuggereerd. Bij gebrek aan essentiële (fysieke) elementen op het middenveld en in de verdediging vormen ze, in welke samenstelling ook, een matig tot slecht bewapend team dat er zelfs in de eerste competitiewedstrijd al als plastic bleek te kunnen uitzien. Misschien is de eerste klap van PSV al meer dan een daalder waard. Het was niet supergoed, zei Van Bommel na de klinkende zege van PSV. Op zich weinig bijzonders: een trainer die tempert. Maar ook hierin was al een subtiel verschil te voelen. Ten Hag was vorig seizoen in zijn eerste weken irrealistisch positief: de trainer, leek hij, die vooral blij was dat hij Ajax mocht trainen. In Van Bommel hoor je de veeleisende, realistische oud-topvoetballer – zoals je die ook in Cocu hoorde. Ja, een trainer moet complimentjes uitdelen, spelers vertrouwen geven, maar de dosering weegt zwaar. Ten Hag verloor al veel van zijn zeggingskracht, veel van de ruimte om spelers nog te corrigeren – spelers die nu door het elftal dwalen. Misschien is de eerste klap van PSV al meer dan een daalder waard.

Ajax ontsnapt, PSV scoort erop los Ajax creëerde tegen Heracles nauwelijks een kans. Zo vreemd was het niet dat Peterson het onder de nieuwe trainer Wormuth gedisciplineerd en verdienstelijk spelende Heracles in de slotfase met een fraai schot op voorsprong zette (0-1). Door een kopbal van verdediger De Ligt ontsnapte Ajax aan een nederlaag (1-1). PSV overmeesterde FC Utrecht in de tweede helft. Voor rust scoorde Pereiro uit een vrije trap (1-0). Daarna sloegen de aanvallers Bergwijn (2-0) en Lozano (3-0) toe met technisch knappe schoten. De nieuwe rechtsachter ­Dumfries trof doel met het hoofd (4-0).

