De vermiste Nsimire (14) uit Den Haag is terecht

Agenten vonden haar vandaag na een tip te hebben ontvangen, schrijft Omroep West. Nsimire is inmiddels meegenomen naar het politiebureau. Een team van specialisten kijkt daar wat het meisje nodig heeft. Haar vader en moeder zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Haar vader liet weten 'heel blij' te zijn met het nieuws.

Nsimire werd op zaterdag 28 juli voor het laatst gezien. Landelijke media werden ingeschakeld in de zoektocht. Uit technisch onderzoek bleek dat de mobiele telefoon van Nsimire op 2 en 4 augustus nog actief was in het gebied rondom het Newtonplein. Ook werd vastgesteld dat de ov-chipkaart van Nsimire was gebruikt op zondag 29 juli.

Op vrijdag 27 juli bleef ze onverwacht bij een vriendinnetje slapen. Ze verliet die woning en sindsdien ontbrak van haar elk spoor.

