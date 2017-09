De Verheven Berg doet Bali trillen

Volgens de Indonesische autoriteiten, die de hoogste alarmfase hebben afgekondigd, kan de vulkaan elk moment uitbarsten en zijn al bijna 100.000 omwonenden gevlucht. De evacués worden opgevangen in sporthallen, overheidsgebouwen, tijdelijke kampen en bij familie en vrienden.

“Wij hebben ons vee verkocht”, vertelde dorpeling Wayan Merta aan persbureau Associated Press. “Dat leek ons beter dan de dieren nutteloos bij de berg achter te laten.” Merta was vorige week een van de eersten die werden geëvacueerd, omdat zijn dorp slechts zes kilometer van de krater ligt. “Mijn gevoel is dat de vulkaan gaat uitbarsten, maar niemand weet het. We kunnen alleen maar bidden.”

Religieuze leiders verkondigen dat de goden ontstemd zijn over het bandeloze gedrag van toeristen

Indonesië ligt op de zogenoemde ‘Ring van Vuur’ rond de Stille Oceaan, waar continentale aardschollen op elkaar botsen, en de tropische groene archipel telt ongeveer 120 actieve vulkanen – meer dan welk land ook. De Gunung Agung (‘Verheven Berg’) is met ruim 3000 meter de hoogste top van Bali en speelt een centrale rol op het overwegend hindoeïstische eiland.