De ‘vergiftigende maffia’ kreeg vandaag een flinke klap

De betrokken autoriteiten staken hun trots vandaag tijdens een persconferentie niet onder stoelen of banken toen ze bekend maakten dat daaronder ook ‘zeer gevaarlijke’ kopstukken zijn.

Het gaat om leden van de ‘Ndrangheta, een maffiaclan die oorspronkelijk uit de Zuid-Italiaanse streek Calabrië komt. Al langer is bekend dat families zich overal op de wereld gevestigd hebben om zich met name bezig te houden met de drugshandel, veelal gepaard aan geweld. “De maffia komt stil een land binnen en vergiftigt dat land langzaam”, zei Federico Cafiero De Raho, de Italiaanse maffia-aanklager, daarover.

Ook in Nederland is de ‘Ndrangheta actief. De haven van Rotterdam wordt gebruikt om cocaïne naar het Europese vasteland te brengen, het verdiende geld wordt veelal via Italiaanse restaurants of ijssalons witgewassen.

Machtige groep Onderzoek naar de Italiaanse maffia in Nederland werd in 2011 door politie en justitie tot prioriteit bestempeld, nadat geconstateerd was dat er geen zicht was op de activiteiten van de Italiaanse criminelen. Als resultaat verscheen vorig jaar een onderzoeksrapport. De ‘Ndrangheta wordt daarin beschreven als één van de grootste en machtigste maffiagroepen, die ook het meest internationaal georiënteerd is. In plaats van elkaar telkens rechts­hulp­ver­zoe­ken te moeten sturen, konden gegevens in dit onderzoeksteam snel tussen de landen worden gedeeld Het onderzoek wekte ook de interesse van de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) naar twee Italiaanse restaurants in Venray en Horst. Al snel bleek dat de eigenaren – twee leden van dezelfde familie – bij de ‘Ndrangheta hoorden en dat de restaurants niet alleen werden gebruikt om geld wit te wassen, maar ook als ontmoetingsplaats voor leden van de maffia. Diezelfde personen vertoefde regelmatig in het Duitse Noordrijn-Westfalen. En zo ging het internationale balletje rollen. Ook de Italiaanse autoriteiten bleken onder de naam ‘Operatie Pollino’ al intensief onderzoek te doen naar de maffiagroep, onder meer met de hulp van een kroongetuige. De persconferentie over Operatie Pollino in Den Haag © ANP

Grote hoeveelheid drugs In het Nederlandse onderzoek werden in totaal 5 mensen gearresteerd, één met de Italiaanse nationaliteit, vier met Nederlandse paspoorten. Tegelijkertijd arresteerde de Duitse politie 21 mensen, de Italiaanse 41 en de Belgische 14. In totaal werd zeker 4000 kilo cocaïne gevonden, 140 kilo XTC en 2 miljoen euro contant geld. De politieorganisaties uit de verschillende landen benadrukten het belang van samenwerking om de internationale maffiabendes het hoofd te bieden. In het onderzoek werd gewerkt met een zogenoemd Joint Investigation Team, onder aanvoering van EuroJust en Europol, respectievelijk de Europese justitieorganisatie en Europese politieorganisatie. In plaats van elkaar telkens rechtshulpverzoeken te moeten sturen, konden onderzoeksgegevens in dat team snel tussen de landen worden gedeeld. Daardoor was het mogelijk om de drugstransporten en communicatie tussen verschillende clans op de voet te volgen. Hoewel hij het een belangrijk succes noemde, benadrukte de Italiaanse aanklager Cafiero De Raho wel dat dit enkel een kleine stap is in de strijd tegen de ‘Ndrangheta. “De rijkdom is enorm. De drugs die in beslag zijn genomen, zijn maar een fractie van de hoeveelheid coke en XTC die de groepering wel op de markt wist te brengen. En de negentig leden die gearresteerd zijn, zijn slechts een deel van de duizenden mensen die gearresteerd zouden moeten worden.”

