De Verenigde Naties financieren de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab, zegt Kenia

Kenia beschuldigt de Verenigde Naties ervan de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië te financieren. Circa 10 procent van de humanitaire hulp aan het Oost-Afrikaanse land gaat naar Al-Shabaab om een veilige doorgang van VN-hulpgoederen te garanderen. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 12 miljoen dollar.

De aantijging werd deze week gedaan door de Keniaanse minister van buitenlandse zaken Macharia Kamau. Juist vorige week nog nam de Veiligheidsraad een resolutie aan waardoor Al-Shabaab nu op de lijst staat van terroristische organisaties waarvan financiering verboden is. Resolutie 1267 uit 1999 wordt steeds weer vernieuwd met actuele gegevens over terreurorganisaties.

Kamau liet onmiddellijk weten dat het omkopen van Al-Shabaab door de VN in strijd is met de resolutie die financiering van terreurgroepen verbiedt. Bewijzen heeft Kenia niet meteen overlegd, maar er is wel de nodige ophef. Kamau riep de VN op het goede voorbeeld te geven. Het risico hiervan is dat alle noodhulp ter waarde van 120 miljoen dollar per jaar stopgezet zou kunnen worden in Somalië. De hulpsector is de grootste bedrijfstak in het land.

Vredesmissie

Kenia heeft last van Al-Shabaab en het instabiele buurland Somalië. Het land kreeg de laatste jaren te maken met diverse grote aanslagen van Al-Shabaab die veel mensen het leven kostten. Het heeft sinds 2012 een contingent van 3664 militairen gelegerd in Somalië als onderdeel van de vredesmissie Amison.

Het risico dat de macht van Al-Shabaab weer toeneemt is groot, zeker omdat Somalische troepen niet in staat zijn taken van de vredesmacht over te nemen

De troepen van Amison brachten stabiliteit in bepaalde regio’s. Inmiddels is er sprake van een troepenafbouw. Dit jaar werden er duizend manschappen teruggetrokken. De deelnemende landen aan Amison willen dat de Afrikaanse Unie, waaronder het ressorteert, het aantal van ruim 20.000 soldaten niet verder vermindert. Het risico dat de macht van Al-Shabaab weer toeneemt is groot, zeker omdat Somalische troepen niet in staat zijn taken van de vredesmacht over te nemen.

De Keniaanse troepen hebben halverwege maart een belangrijke Somalische regio in de grensstreek opgegeven, zonder daar ooit een verklaring voor te hebben gegeven. Onmiddellijk na dat vertrek namen de strijders van Al-Shabaab de stad Busaar weer in. Het vermoeden is dat Keniaanse soldaten niet meer in staat waren dit gebied in handen te houden.Minister van buitenlandse zaken Kamau probeert nu de geldkraan naar het oprukkende Al-Shabaab dicht te draaien om de jihadistische groep de wind uit de zeilen te nemen.

De laatste weken worden in de Somalische hoofdstad Mogadishu vrijwel dagelijks bomaanslagen gepleegd door Al-Shabaab.