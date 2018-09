De verdachte van de steekpartij op Amsterdam Centraal blijft langer vastzitten

De man, Jawed S., blijft nog twee weken vastzitten, volgens de rechter-commissaris onder meer op grond van het vluchtgevaar, de geschokte rechtsorde, de vrees voor herhaling en het onderzoeksbelang. Als die twee weken voorbij zijn, beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moeten worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

S. stak vorige week vrijdag twee mensen neer op Amsterdam Centraal en liep weg met het mes in zijn hand. Daarop schoten gealarmeerde agenten hem neer.

De verdachte mag op dit moment alleen contact hebben met zijn advocaat. De woning van S. in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts is op verzoek van de gemeente Amsterdam doorzocht door de politie. In het huis zijn meerdere harde schijven en usb-sticks gevonden en meegenomen.

Uit zijn eerste verklaringen bleek dat S., die een Duitse verblijfsvergunning heeft, met een terroristisch motief handelde. Hij stak willekeurig twee toeristen neer. Inmiddels is duidelijk dat de Afghaan bewust naar Amsterdam is gereisd.

De Amerikaanse ambassade zei eerder nauw samen te werken met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten "om de feiten te achterhalen over wat er daadwerkelijk is gebeurd".