De verbluffende rechtszaak rond de dood van Koen Everink

De halve Nederlandse tenniswereld is gehoord over de verhoudingen tussen coach Mark de J. en zakenman Koen Everink. De bijzonder gewelddagige zoektermen die De J. voor de dood van Everink in Google invoerde. Zijn gokverslaving die ervoor zorgde dat hij er duizenden dollars doorheen jaste. En een mysterieus briefje dat verdween met daarop een boodschap van de even mysterieuze afpersers die de tenniscoach lastig zouden vallen.

De rechtszaak deze week rond de gewelddadige dood van Koen Everink in maart vorig jaar, kende een lange reeks verbluffende elementen. Ondertussen blijft De J. bij de rechter volhouden dat hij onschuldig is. Is er sprake is van tunnelvisie bij jusitie, zoals de verdediging beweert? Of zit er een volhardende leugenaar in het verdachtenbankje?

Het duurt niet lang voordat bij de zitting van afgelopen maandag de naam van Lucia de Berk valt. Deze verpleegkundige werd in 2003 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor meervoudige moord op haar patiënten. Maar in 2010 volgt vrijspraak. De bewijzen in de zaak blijken flink te rammelen en de onderzoeksmethode naar de doodsoorzaak van de patiënten niet te deugen. De zaak 'Lucia de B.' gaat de boeken in als één van de grootste rechterlijke dwalingen van Nederland.

Nu grijpt de advocaat van Mark de J. het voorbeeld aan om te waarschuwen voor tunnelvisie. Volgens Pieter Hoogendam is niet uitputtend onderzoek gedaan naar alle sporen in het huis van Everink. Zo is DNA gevonden waarvan nog steeds onbekend is wie het achterliet. Ook trekt de advocaat het werk van de geraadpleegde deskundige in twijfel. "Waarom zijn niet alle genomen DNA-monsters onderzocht? Waar is de gemaakte selectie op gebaseerd?"

Het punt: Mark de J., coach van de bekende tennisser Robin Haase, blijft ontkennen. Juist daarom is het zo van belang dat werkelijk elke steen wordt omgedraaid, benadrukt zijn advocaat. Het bewijs om De J.'s verhaal te onderbouwen, schuilt misschien wel in die onbekende DNA-sporen.

Terug naar maandagochtend in de zittingszaal. Na ruim een jaar is de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen De J. eindelijk begonnen. Er is zeer uitgebreid onderzoek gedaan in de tussentijd, betoogt het Openbaar Ministerie. Misschien wel meer dan in andere zaken gebruikelijk is. Daar is de rechtbank het mee eens. Voor nu is er geen reden om de zaak uit te stellen vanwege mogelijk losse eindjes. Bovendien staat nog helemaal niet vast hoe de rechtbank de conclusies in het onderzoek uiteindelijk gaat wegen, benadrukt de voorzitter. Voor nu is er geen reden om de zaak uit te stellen vanwege mogelijk losse eindjes Dat er een bekende uit de tenniswereld in het beklaagdenbankje zit, heeft menigeen verbaasd. Everink is een paar jaar voor hij met 24 messteken om het leven werd gebracht, uitgebreid in het nieuws geweest vanwege een ernstige mishandeling door kickbokser Badr Hari tijdens een feest in de Amsterdam Arena. Daarmee is de zakenman opeens een bekend figuur geworden. De J. heeft geen strafblad en wordt omschreven als een rustige jongen. Hij speelde zelf ooit ook op hoog niveau en kent daarom veel toppers uit de tenniswereld. Zo werd hij ook de coach van Robin Haase. Eveneens via tennis leert hij Koen Everink kennen. Everink is een fan van de sport die graag meereist naar toernooien. Tekst loopt door onder afbeelding. © ANP

De verklaring van De J. Tijdens de zitting wordt een reconstructiefilm getoond over wat er volgens De J. op de avond van 3 maart 2016 is gebeurd, een verhaal dat inmiddels uitvoerig is beschreven. Hij is voetbal gaan kijken bij Everink thuis in het Utrechtse Bilthoven, maar wordt bij het wegrijden tegengehouden door drie bewapende mannen. Hij krijgt een muts over zijn hoofd en moet op de achterbank plaatsnemen. Twee mannen verdwijnen en komen enkele minuten later terug. De J. wordt bedreigd, maar mag wel gaan. Hij rijdt naar eigen zeggen direct naar huis. Bang voor de mogelijke consequenties als hij zijn mond opentrekt, besluit hij niets tegen de politie te vertellen als hij zich op 4 maart meldt omdat hij de laatste was die Everink levend heeft gezien. Hij vertelt de politie ook niets over het horloge dat hij die ochtend in zijn auto zegt te vinden. Hij herkent het als de klok van Everink. Er zitten bloedspetters op - van de zakenman blijkt later uit onderzoek. De J. verpakt het in keukenpapier en verstopt het in zijn ouderlijk huis. Ook de mysterieuze ontmoetingen in de maanden voor 3 maart (acht in totaal) met vreemde mannen die hem op allerlei plekken aanspreken en vragen naar Everink, houdt hij dan nog voor zich. Hij voelt zich onveilig. De J. googlede onder meer 'Mes in halsslagader', 'wurging met touw', en 'klap tegen slaap' Tijdens de zitting blijkt telkens weer hoe goed De J. zijn dossier kent. Hij vult de rechter regelmatig aan en grijpt de kans om kritiek te uiten op de politie. Zo vindt hij de conclusies over de zoektermen die werden gevonden op zijn tablet niet terecht. De J. googlede onder meer 'Mes in halsslagader', 'wurging met touw', en 'klap tegen slaap'. Maar volgens de tenniscoach pikt de politie er precies die termen uit die hem nu verdacht maken. Datzelfde geldt voor zijn zoekopdrachten naar dure horloges: hij heeft er gewoon interesse in. In de tenniswereld worden heel wat dure horloges gedragen. Maar er zijn ook momenten dat De J. stilvalt. Dat hij tegen de rechter erkent dat hij ook niet goed kan verklaren waarom hij handelde zoals hij handelde. Zo zegt hij dat hij de dag na de moord thuis kwam en een vuilniszak op zijn oprit vindt. Daarin zit een vest dat de avond daarvoor in zijn auto heeft gelegen. In dat vest zit een briefje in slordig handschrift: 'Voor dat horloge komen we terug.' De J. gooit het briefje weg en stopt het vest in de wasmachine. Waarom hij het niet bewaarde voor de politie voor sporenonderzoek naar zijn ontvoerders, wil de rechter weten. De J. staart voor zich uit. Hij weet het niet. Tekst loopt door onder afbeelding. Mark de J. in de rechtszaal.

Gokken Als het op dinsdagochtend, dag twee van de zaak die volgens de planning van de rechtbank een hele week duurt, over zijn gokverslaving gaat, zegt De J. zich te schamen. Het gokken begon bij een bezoekje aan het casino in Utrecht samen met Everink. Er gingen flinke bedragen doorheen. Toen zou De J. voor de eerste keer geld van de rijke zakenman lenen. Zo'n 12.000 euro. Dat bedrag liep in de maanden daarna op. Op het hoogtepunt (of eigenlijk het dieptepunt) van wat De J. 'een gokflow' noemt, jaagt hij er via een pokerwebsite in vijf dagen tijd bijna 40.000 euro doorheen. Eveneens geleend van Everink. Hij gokte naar eigen zeggen overal: of hij nou onderweg was naar een tennistoernooi in Duitsland, of thuis zat in Rotterdam. Soms verloor hij in één sessie rond de 10.000 dollar, blijkt uit de onderzochte loggegevens. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de tenniswereld op de hoogte was van het gokken van de coach. En wist dat hij dat met Everinks geld deed. Everink klaagde over afspraken over terugbetalingen die niet nagekomen werden, zeggen getuigen. Hij leende graag geld uit aan bekenden, maar was wel principieel en zakelijk als het ging om afspraken. Daar zit de moordenaar van mijn broer. Hij durfde zich ook nog vriend van Koen te noemen Broer Koen Everink Hij vroeg De J. of diens ouders onderpand konden staan bij de lening van 40.000 euro. De J. vervalste hun handtekeningen. Volgens Robin Haase vertelde Everink hem dat hij met De J. had afgesproken dat op 4 maart de hele schuld terugbetaald zou worden. De J. ontkent dat. Op de late avond van 3 maart wordt Everink vermoord. Volgens het OM is de gokschuld een duidelijk motief voor de moord. Ook de familie van de zakenman is daarvan overtuigd. Tijdens een emotionele slachtofferverklaring wijst Everink's broer naar De J. terwijl hij zegt: "Daar zit de moordenaar van mijn broer. Hij durfde zich ook nog vriend van Koen te noemen." Het duurt nog wel even voordat de rechtbank zich over de schuldvraag buigt. Nadat het verzoek voor meer onderzoek naar onbekende DNA-sporen dinsdagmiddag opnieuw wordt afgewezen door de rechtbank, legt advocaat Pieter Hoogendam de verdediging neer. "In het belang van mijn cliënt", verklaart hij. Daardoor wordt het proces vertraagd. Het betekent dat De J. nog voordat het OM de strafeis heeft geformuleerd, op zoek moet naar een nieuwe advocaat.

