De varkenspest grijpt om zich heen in China: een massaslachting dreigt

Er dreigt een massale slachting onder Chinese varkens. Tussen de 150 tot 200 miljoen dieren zouden volgens onderzoekers van Rabobank vroegtijdig het leven kunnen laten. Ze kunnen bezwijken aan de Afrikaanse varkenspest of ze worden vernietigd om verdere verspreiding van de, voor varkens zeer besmettelijke en meestal dodelijke, ziekte tegen te gaan.

De eerste melding van de ziekte dateert van augustus vorig jaar. Acht maanden later is de Afrikaanse varkenspest in alle provincies op het Chinese vasteland opgedoken, tot in ­Tibet toe. China biedt plaats aan circa 45 procent van alle varkens in de ­wereld. De ziekte, die voor mensen en voor andere dieren niet gevaarlijk is, is ook aangetroffen in Mongolië, Vietnam en Cambodja.

Besmetting

Volgens officiële cijfers zijn er in China tot nu toe 124 uitbraken van de ziekte gemeld. Bronnen die persbureau Reuters onlangs in China sprak, denken dat het aantal uitbraken hoger ligt. Veel gevallen zouden niet worden gemeld, of niet geregistreerd. ­China kent zeer grote varkensbedrijven, maar ook talloze kleine. Er zouden, volgens officiële cijfers, tot nu toe circa een miljoen varkens zijn vernietigd om verdere besmetting tegen te gaan.

Tegen Afrikaanse varkenspest bestaat geen vaccin

Onderzoekers van de Rabobank denken dat dat aantal veel en veel hoger kan komen te liggen. In een rapport schrijven zij dat zo’n 150 tot 200 miljoen varkens getroffen zijn door de uitbraak. Dat wil zeggen dat zij de ziekte hebben, (kunnen) krijgen of waarschijnlijk preventief moeten ­geruimd om verspreiding van de ­besmettelijke ziekte te voorkomen. Dat aantal komt neer op zo’n 40 procent van alle varkens in China. Normaliter leeft een vleesvarken in China, net als in Nederland, gemiddeld genomen een maand of vijf. Op het platteland en bij kleine bedrijven kan dat langer zijn.

De onderzoekers van Rabobank denken dat de productie van Chinees varkensvlees met 30 procent kan ­dalen als gevolg van de uitbraken. Die hoeveelheid is groter dan de hele varkensvleesproductie in de VS en bijna zo groot als de Europese toevoer van varkensvlees. De gevolgen van de varkenspestuitbraken in China kunnen dan ook verstrekkend zijn, denken de onderzoekers.

Allereerst stijgen de prijzen van varkensvlees, niet alleen in veel Chinese provincies, maar ook in landen als Nederland. De verwachting is dat China meer varkensvlees gaat importen, onder meer uit de VS. Dat kan de prijzen verder opstuwen. De vraag naar alternatieven voor varkensvlees, zoals kip, eend, rund, schaap en vis, zal vermoedelijk stijgen. Tegelijkertijd daalt de Chinese vraag naar soja. Soja wordt veel verwerkt in varkensvoer. De VS zijn een belangrijke leverancier van deze peulvrucht.

De onderzoekers van Rabobank verwachten dat de gevolgen van de varkenspestuitbraak nog lang voelbaar zullen zijn. Het zal jaren duren voordat de varkensstand zich weer zal gaan herstellen. De kans op herbesmetting maakt investeringen in de varkenssector tot een risicovolle aangelegenheid. Bovendien zal China maatregelen moeten nemen om herhaling van de uitbraak te voorkomen.

China heeft al wel maatregelen genomen. Dieren die dicht bij een bedrijf leven waar de varkenspest is ontdekt, mogen niet worden vervoerd, of ­alleen onder strenge veiligheids­voorwaarden. Sinds kort mogen particuliere bedrijven testen of dieren zijn besmet. Tot voor kort mochten ­alleen ambtenaren die tests uitvoeren.