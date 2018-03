De Utrechtse bus 12 maakt overuren wegens mysterieuze tramperikelen

Het enige dat spoed lijkt te hebben bij de Utrechtse Uithoflijn, zijn de debatten. De Utrechtse Provinciale Staten hebben dit jaar al twee spoeddebatten achter de kiezen en de derde op de rol, de Utrechtse gemeenteraad houdt vanochtend voor de tweede maal een spoeddebat over de tramperikelen.

De Uithoflijn hád vanaf 2015 dagelijks zo'n 60.000 mensen razendsnel van het station naar de Utrechtse campus De Uithof moeten brengen. Na een eerste uitloop werd lange tijd op komende zomer gemikt.

Maar in januari van dit jaar bleek dat de prestigieuze tramlijn niet alleen pas in 2019 kan gaan rijden, maar ook dat de kosten 84 miljoen hoger uitvallen dan geraamd.

Kosten die niet op projectontwikkelaar Bam verhaald kunnen worden. De vertraging komt doordat er in het stationsgebied, dat al jaren op de schop ligt, veel voorzieningen voor de Uithoflijn nog niet zijn opgeleverd.

Dat heeft nogal implicaties. De Uithoflijn werd namelijk uit noodzaak bedacht. Nu nog moeten de tienduizenden studenten die in Utrecht studeren maar er niet wonen zich dagelijks in bus 12 wurmen, een beruchte bus die een moeizame route rijdt door een binnenstad waarin veel aan de weg wordt gewerkt. Bij de aanleg van het nieuwe busstation werd al uitgegaan van een tram: er is op het perron nu niet genoeg plek om op bus 12 te wachten.

Wantrouwen

Wiens schuld dit alles is, is maar moeilijk te achterhalen, en inmiddels wantrouwen alle betrokken bestuurslagen elkaar. Mobiliteitsgedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD), verantwoordelijk voor de uitvoering, trad af nadat in een rapport forse kritiek was verwoord. Door tijdelijke contracten was er in de projecttop zoveel personeelsverloop dat niemand echt overzicht had.

De provincie had gepoogd dit rapport onder de pet te houden, maar toen het toch openbaar werd, waren de rapen gaar en de Statenleden woest. Ook tien verkeerswethouders in de mobiliteitsregio Utrecht klommen boos in de pen.

Later bleek dat niet alle ondertekenaars van de laatste wijzigingen in deze brief aan de provincie op de hoogte waren.

En toen waren lokale wethouders en raadsleden niet langer alleen boos op de provincie, maar ook op de twee wethouders die het voortouw hadden genomen bij deze brief.

Nadat NRC Handelsblad vorige maand meldde dat er in 2017 een integriteitskwestie had gespeeld bij de provincie Utrecht, was er nóg meer om boos over te zijn. Er zou een verdenking zijn geweest van belangenverstrengeling en dit zou zijn gemeld door ontslagen projectleiders, die teleurgesteld waren over de voortgang van de bouw. Noch van de belangenkwestie, noch van de frustratie bij projectleiders waren raad en Staten op de hoogte.

In de toekomst, bij andere projecten, moeten we eerder van dat optimisme af André van Schie (VVD)

Dus vroeg de Utrechtse gemeenteraad opnieuw om opheldering. Fractievoorzitter Ruben Post van oppositiepartij PvdA en André van Schie van collegepartij VVD vroegen een spoeddebat aan. Spoed, omdat er volgens hen in de toekomst zeker beter gecommuniceerd moet worden. Maar, zegt Post: "Het is ook belangrijk dat het huidige college hier verantwoording over aflegt. En dit is de laatste vergadering voor de verkiezingen."

Post wil dat de Utrechtse wethouders veel meer de vinger aan de pols houden bij de Uithoflijn, en niet wachten op berichten van de provincie. "Het is nu echt tijd voor sturing door de politiek."

Zijn VVD-collega Van Schie wil ook lessen trekken die het drama van de Uithoflijn overstijgen. "Utrecht is veel te laat van optimisme naar realisme overgegaan. Daarom konden we niet tijdig met aanpassingen komen. In de toekomst, bij andere projecten, moeten we eerder van dat optimisme af."