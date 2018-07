De Uruguese droom spat uiteen en voor Frankrijk gloort plots het WK-goud

Er staan nog twee minuten op de klok in het Niznji Novgorod-stadion als Frankrijk een vrije trap mag nemen. Achter de bal staat Griezmann, negen meter verderop staat zijn ploeggenoot van Atletico Madrid Gimenez in de muur. Het staat 2-0 voor de Fransen en de Uruguese verdediger weet dat de WK-droom voorbij is en laat de tranen de vrije loop. Hij staat symbool voor het verdriet van de voetbalgekke Zuid-Amerikaanse natie.

Het door bondscoach Tabarez gekweekte collectief rekende zich in Rusland tot een van de outsiders voor de wereldtitel. Zeker na de zeges op het gastland (3-0) en Europees kampioen Portugal (2-1) groeide het vertrouwen in de Uruguese harten. Maar aan die laatste overwinning kleefde wel een behoorlijk smetje. Cavani, maker van beide doelpunten, moest het veld verlaten met een kuitblessure.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk werd in het Zuid-Amerikaanse kamp geheimzinnig gedaan over de blessure van de spits van Paris Saint-Germain. Donderdag trainde hij weer even mee, maar vandaag bleek hij niet inzetbaar. Met de afwezigheid van Cavani verdween de angel uit de Uruguese aanval en het geloof uit het team van Tabarez.

Zonder Cavani speelde Uruguay vandaag als een ridder zonder zwaard

Blunder Suarez werd in de frontlinie nu bijgestaan door Stuani, die afgelopen seizoen namens Girona 21 treffers maakte in de Primera Division. Hij stond voor de ondankbare taak om Cavani te vervangen. Het koppel Suarez-Cavani maakte in de afgelopen twintig interlands 15 doelpunten. Zonder Cavani speelde Uruguay vandaag als een ridder zonder zwaard. De ploeg kreeg een kans. Vlak voor rust zag Caceres een kopbal gekeerd door Lloris, die met een geweldige reflex de bal met de rechterhand uit het doel hield. Een paar minuten eerder was Frankrijk uit een vrijwel identieke situatie op een 1-0 voorsprong gekomen. Een vrije trap van Griezmann werd door de knap inlopende verdediger Varane achter Muslera gekopt. Het was pas het tweede tegendoelpunt van Uruguay op dit WK. Ook dat was een kopbal, van de Portugees Pepe. Na een uur viel de beslissing. Een schot van Griezmann werd totaal verkeerd beoordeeld door Mus­lera die de bal over zijn eigen doellijn drukte. Een blunder die deed denken aan het gegrabbel van de Liverpool-keeper Karius op een schot van Bale in de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid. Uruguay probeerde daarna de schade nog te repareren, maar Frankrijk hield de rijen vrij eenvoudig gesloten.