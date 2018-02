De uitspraken van juf Ank zijn niet raar, alleen maar bijzonder – en iedereen neemt ze over

De makers van De Luizenmoeder zelf hebben geen idee waarom hun televisieserie over de belevenissen op basisschool 'De Klimop' ineens zo'n verschrikkelijke hit is geworden; ook bij mensen die al lang niet meer op school zitten en hun kinderen niet dagelijks afleveren bij excentrieke onderwijskrachten als juf Ank. Die bonjourt ouders zonder meer de deur uit: 'niet zwaaien, hoor'. Daarbij halfhartig ter zijde gestaan door de slappe schooldirecteur Anton, terwijl op het schoolplein de ouders een zware strijd uitvechten welke vrijwilliger het belangrijkste is.

Op sociale media is wellicht een verklaring te vinden voor de populariteit. De serieschrijvers hebben in De Luizenmoeder aardig wat oneliners verpakt, waarvan een deel ook steeds terugkomt. Zoals juf Ank die middenin de klas verklaart over twee vaders die samen een meisje hebben geadopteerd. "Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder."

Die citaten gaan grif rond op Facebook en Twitter en daar speelt de commercie handig op in. De rompertjes met het opdruk 'Niet zwaaien' - het prangend advies van Juf Ank aan vertrekkende ouders worden al aangeboden. Of de mokken met teksten 'Hallo allemaal, wat leuk dat je er bent'.

Het zijn teksten die passen bij veel situaties waarin mensen terecht komen. Neem gehandicaptenbegeleidster Rianne, die als @VDBR95 twittert: "Toen m'n collega over iets zei dat het raar was, kon ik het écht niet laten om juf Ank na te doen."

Een twitteraar als @schoot uit Den Bosch stelt vast dat de vrijwilligershiërarchie op het schoolplein "eng goed overeenkomt met die van de kerk : #koffievrijwilliger #liturgiemaker #jeugdwerk #bezoekdame #domineesvrouw."

Maar ook voor politieke debatten blijkt de televisieserie goede oneliners te bieden. Neem @Darwineurope1, die het feit hekelt dat politiek Den Haag niet de volledige kosten voor de schade door de gaswinning wil dragen. Deze activist voor schone energie twittert: "Om met de directeur van ‘De Klimop’ te spreken: 'Het is voor mij echt niet gemakkelijk om jou de schuld te geven.'"

De bekendste leerkracht uit de serie heeft inmiddels als @juf_ank_klimop een eigen twitteraccount gekregen - overigens niet door de makers zelf, maar van een enthousiasteling die geheel in haar stijl twittert. Ook is er een quiz te vinden 'welk personage uit De Luizenmoeder ben jij?' Niet iedereen is even enthousiast. Zo twittert Kasper Kooistra uit Utrecht dat hij in de auto zit met twee collega's "die de #Luizenmoeder fantastisch vinden. Ik lach wel maar van binnen huil ik." Het zal een lange rit worden, voegt hij eraan toe.

De Luizenmoeder, morgenavond aflevering vier op NPO.

