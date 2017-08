De uitdrukking 'de ...kaart spelen' heeft een negatieve bijklank gekregen

Mogelijk is 'de racismekaart (uit)spelen/trekken' populair geworden onder invloed van het Amerikaans-Engels, waarin playing the racist card sinds de jaren tachtig courant is. Het patroon 'de ... kaart (uit)spelen/trekken' was toen echter al bekend in onze taal.

Afgaande op vroege vindplaatsen uit de periode 1970-1980 waren het destijds vooral de grootmachten die in hun onderlinge machtsspel geopolitieke kaarten speelden. Zo schreef Telegraaf-columnist Jacques Gans in 1970 over 'de pro-Arabische kaart' die Frankrijk tot woede van de VS had gespeeld na de Zesdaagse Oorlog. Mr. G.B.J. Hiltermann, die tussen 1956 en 1999 wekelijks op de radio 'de toestand in de wereld' besprak, schreef in zijn gelijknamige column in de Telegraaf in 1979 over 'de Chinese kaart' die door het Kremlin dan wel door Washington zou kunnen worden gespeeld.

Sloeg 'de Chinese/Arabische kaart spelen' op het uitspelen van een sterke troef in de internationale machtsstrijd, uitdrukkingen als 'de racisme-, discriminatie- of seksismekaart spelen of trekken' verwijzen naar het beëindigen van een debat door (tot vervelens toe) dezelfde misstand als doorslaggevend argument aan te voeren.

Deze uitdrukkingen, die vooral populair zijn bij tegenstanders van deze debatmethode, hebben dan ook een ongunstige bijklank.

