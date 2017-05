De tweeling die niet van elkaars bestaan wist: Alsof ik in de spiegel keek

Oei, dacht Erik Hulsegge uit Westerlee in Noordoost-Groningen toen zijn ouders hem bij zich riepen. Wat heb ik nou weer misdaan, dacht zo'n veertig kilometer verderop Peter Anema uit Middelstum, toen zijn ouders eens met hem moesten praten.

Dat ze geadopteerd waren, wisten beide zeventienjarige jongens wel. Maar deze vier woorden zagen ze niet aankomen.

"Je hebt een tweelingbroer.''

Peter vond het onwennig, Erik vond het geweldig. "Alsof ik een heel mooi cadeau kreeg dat ik altijd al wilde hebben.''

Zo lang hij zich kon herinneren, verzuchtte hij tegen zijn ouders dat hij zo graag een broertje had gewild. Achteraf zegt hij: "Misschien heb ik het altijd wel aangevoeld."

"We gaven elkaar een hand", lacht Erik. "We zeiden ongetwijfeld iets van 'moi'. En ik dacht: 'potverdorie'. Het was alsof ik in de spiegel keek."

Peter en Erik vertellen het in Middelstum, waar Peter woont sinds hij als baby van vijf maanden werd geadopteerd. De broers hebben elkaar net joviaal lachend begroet, grappend, klappend op schouders, zoals mannen, zoals broers, dat doen. Ze maken elkaars zinnen af, haken in op anekdotes.

Jeroen vertelde zijn ouders over het voorval, over Eriks geprikkelde reactie. Toen realiseerden de Staals zich dat de jongen helemaal niet van het bestaan van zijn broer afwist. "Fieke heeft toen meteen mijn moeder gebeld. Direct daarna heeft zij het me verteld.''

Hoezo, reageerde Erik, doe niet zo stom, je weet best dat ik enig kind ben. Maar Jeroen hield vol. "Nu is het niet leuk meer'', mopperde Erik na de derde keer, ervan overtuigd dat zijn vriend hem voor de gek hield.

Groninger volkszanger Ede Staal (1941-1986) en zijn vrouw Fieke waren bevriend met Eriks ouders en kenden zodoende het wonderlijke verhaal van de gescheiden tweeling. Ook Staals zoon Jeroen, die bij Erik in de klas zat, wist van een broer. Erik: "Op een dag zaten we op de fiets een beetje te ouwehoeren over familie. Jeroen had zelf een tweelingbroer. Hij vroeg naar míjn broer.''

Niemand trok zijn autoriteit in twijfel. De arts adviseerde de adoptieouders ook om hun zoons nooit over de tweelingbroer te vertellen. En, als het dan tóch moest: pas op een moment waarop de jongens eraan toe zouden zijn. "Maar wanneer ben je daar nou aan toe?" Erik: "Als ik het woord 'Kinderbescherming' hoor, gaan mijn nekharen recht overeind staan. Nog steeds."

In het kindertehuis deelden de roodharige tweelingbroertjes een bedje, zo hoorden ze later. Peter was de molligste, Erik de meest serieuze. Als zijn broertje even bij hem werd weggehaald, ging zijn piepkleine borstkas paniekerig op en neer. Twee ouderparen wilden beide jongens adopteren toen ze vijf maanden waren. Samen, als tweeling. Personeel van het kindertehuis protesteerde tegen een scheiding. En toch gebeurde het. De psycholoog van het ziekenhuis ging ervoor liggen. Hij oordeelde dat het 'beter' voor de jongens zou zijn om apart op te groeien.

Hoe bestaat het dat een tweeling gescheiden opgroeit? Het verhaal begon in 1966, toen een jonge vrouw ongewenst zwanger raakte van een getrouwde man. Haar welgestelde ouders verstopten hun zwangere dochter op zolder, noemden haar een schande voor de familie. Ziekenhuisrekeningen betaalden ze contant, alles om niet in de boeken te komen. De aanstaande moeder wilde haar kinderen niet afstaan. Maar haar ouders en de Kinderbescherming praatten op haar in. Ze zwichtte, op één voorwaarde: de jongens mogen nooit van elkaar worden gescheiden.

'Ik heb een bróer'

Die eerste ontmoeting, op hun zeventiende, verliep wat stijfjes. Ga even op Eriks kamer zitten, moedigden de ouders aan. Peter: "Ik weet nog dat jij elpees had van Talk Talk en Duran Duran." Hij zet in: "Don't say a prayer for me noooooow", terwijl hij plagerig zijn broer aankijkt. "Nee, jíj dan", pareert die. "Met je Phil Collins."

De mannen lachen, zoals zo vaak tijdens het gesprek. Hun rode haren grijzen hetzelfde, maar zijn verschillend geknipt. Beiden hebben ze een kuiltje in de kin; dat van Erik zit verstopt achter een baardje. In eerste instantie hadden de jongens weinig met elkaar. Ze belden een paar keer per jaar, maar als de gesprekken langer dan tien minuten duurden, was het lang. "Moi." "Moi." "Hoe is't?" "Mwa." "Het is heel gek", zegt Erik. "Ik wist dat hij mijn broer was. Ik zag het ook. Maar ik vóelde het niet."

Een jaar of twee later viel het kwartje. Erik had de Oldambtrit geschaatst, 100 kilometer over natuurijs, en liep terug naar zijn fiets. Hij ziet nog het blonde meisje met de rode konen op zich af komen. "Peter!" kirde ze. "Wat doe jíj hier?"

Vier identieke, twinkelende ogen lichten op bij de herinnering

"Op dat moment drong het door. Jeetje, dacht ik. Dít is het. Ik heb een bróer."

Misschien, zegt hij, had hij iemand van buiten nodig om het te bevestigen.

