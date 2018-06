De Tweede Maasvlakte is nog lang niet vol

Het schip Zhenhuan 24 laadt, heel voorzichtig, met behulp van twee enorme blauwe hijskranen op de kade van APM Terminals in de Tweede Maasvlakte. Met zestig meter zijn het de hoogste kranen van de wereld. Precies vijf jaar nadat het nieuw opgespoten land aan de monding van de Nieuwe Waterweg in gebruik werd genomen, is het daar vaak nog groot, groter, grootst.

Dat geldt ook voor de schepen die dit havengebied aandoen. Onlangs legde de MOL Triumph aan met voor het eerst een lading van meer dan 20.000 containers. Nauwelijks twee weken later meerde een schip aan met ruim meer dan 20.000 containers. Dat de haven deze reusachtige schepen door de diepte van twintig meter kan herbergen is een niet te onderschatten voordeel ten opzichte van Antwerpen en Hamburg.

Vijftien jaar geleden was de prognose dat schepen vandaag de dag 10.000 containers zouden kunnen torsen. De huidige joekels van schepen met een lengte van vierhonderd meter had het Rotterdams Havenbedrijf zeker niet op het oog toen ergens in 1993 gewaagde plannen op tafel kwamen om de haven verder uit te breiden. En omdat het land op was moest het verder de zee in, voorbij de Eerste Maasvlakte.

De verdere invulling is moeilijk te voorspellen zegt woordvoerder Tie Schellekens. Zo werd er meer verwacht van de uitbreiding van bijvoorbeeld duurzame procesindustrie, maar door onduidelijkheden met Europese subsidies op dit terrein komt dit moeizaam van de grond. In de plaats daarvoor kwam een aanzienlijke uitbreiding van offshore activiteiten.

Dan is er nog vierhonderd hectare vrij. Dat is natuurlijk veel, maar het Havenbedrijf had vooraf erop gerekend dat in 2035 de laatste meters vergeven zou worden. Voor zover het bedrijf nu de toekomst kan overzien, komt er geen Derde Maasvlakte. Nieuwe ruimte zal veel eerder komen uit herschikking en renovatie van oudere delen van de haven.

Onuitsprekelijk grote hoeveelheden opgespoten zand later valt te constateren dat de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte op koers ligt. In 2013 vond de toenmalige minister Schultz-Van Haegen dat het project zich nog maar moest bewijzen. Dat lijkt te gaan lukken nu van de duizend hectare nieuwe ruimte er ruim driehonderd hectare in gebruik is. Op voor net zo'n hoeveelheid ruimte is door bedrijven een optie genomen.

Bijzonder schip

Ook vestigde zich daar All Seas, bouwer van schepen die in de offshore werken, die de ruimte geschikt achtte om een bijzonder schip af te bouwen. Deze Pioneering Spirit is nu in omvang het grootste schip ter wereld dat vooral geschikt is voor het leggen van pijpleidingen in zee. Het is een catamaran die bestaat uit twee supertankers. Door zijn grootte is het ook geschikt om boorplatforms van hun fundament te tillen en naar de haven te brengen, om te worden ontmanteld.

Midden in de Tweede Maasvlakte ligt informatiecentrum Futureland waar vandaan ferry's vertrekken voor een rondleiding in de haven. Die varen langs de kades met de nieuwste schepen en kranen. Door de grootte daarvan lijken andere zaken opeens zo klein. Tussen al dat visuele geweld staat de inmiddels in onbruik geraakte vuurtoren erbij als een flinke tandenstoker, terwijl die de hoogste van het land is.

De rondvaart op de Tweede Maasvlakte gaat vooral langs dingen. Op de terreinen is bijna geen mens meer te zien. De cabines in de top van de kranen zijn leeg en bij de nieuwste exemplaren is er helemaal geen cabine meer. Alles wordt bediend door mensen in een kantoorgebouw verderop die op beeldschermen zien wat ze doen. De containers worden vervoerd door automatisch bestuurde wagens. Ook dat was in 1993 vast niet voorzien.