De twaalfde voor Nadal: waar houdt het op?

Rafael Nadal laat zich op zijn rug vallen. Hij begraaft zijn gezicht in zijn handen nadat hij zijn twaalfde overwinning op Roland Garros heeft veroverd. Hij viert zijn achttiende grandslamtitel vol ongeloof, in tranen.

Het is een bekend beeld, en het is de vraag hoe lang het nog door gaat. Nadal was zondag, net als vorig jaar, de Oostenrijker Dominic Thiem de baas. Nadal won in vier sets: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Nog nooit was een speler zo dominant op één toernooi als de 33-jarige Spanjaard op Roland Garros. Hij won elke finale die hij speelde op het gravel in Parijs. Slechts drie keer moest hij vroegtijdig zijn koffers pakken.

“Ga zo door, je zal dit toernooi een keer winnen”, zei Nadal tegen zijn acht jaar jongere tegenstander bij de prijsuitreiking. Thiem moest er een beetje om lachen. Hij weet zelf ook wel dat hij daarvoor moet wachten tot de enige echte gravelkoning met pensioen gaat. Op gemalen baksteen is Nadal een muur waar niet doorheen te breken valt. Hem verslaan in zijn huiskamer is één van de lastigste uitdagingen in de sport.

Nadal laat zich op de grond vallen na het verzilveren van zijn championship point. © BSR Agency

Het helpt dan ook zeker niet dat je, in het geval van Thiem, vier dagen achter elkaar hebt gespeeld. De halve finale van de Oostenrijkse nummer vier van de wereld, tegen Novak Djokovic, werd vrijdag een dag opgeschort vanwege wind en regen. Terwijl Nadal fluitend zijn training afwerkte en een dag rust had, moest Thiem nog even de nummer één van de wereld opzij zetten. Op zaterdag speelde hij nog een loodzware vijfsetter.

De toernooidirectie liet weten dat een finale op maandag tot de opties behoorde, maar vond weinig rust voor één van de twee finalisten geen reden om de programmering aan te passen. Het was prima weer in Parijs, dus Thiem moest het er maar mee doen.

Genoeg kansen Thiem De Oostenrijker liet in de eerste twee sets zien dat hij Roland Garros inderdaad een keer zou kunnen winnen. Met zijn kwaliteiten op gravel is Thiem de speler die de Spanjaard op zou kunnen volgen in het post-Nadal tijdperk, wat er toch een keer aan moet komen. Er waren genoeg kansen voor Thiem, die in de halve finale van het toernooi in Barcelona ook al had gewonnen van Nadal. De wedstrijd begon met uitputtende rally’s met weergaloze punten. Nadal won de eerste set, Thiem de tweede, maar daarna ging het licht uit bij Thiem. Getergd door het verliezen van de tweede set zette Nadal er een tandje bovenop, zoals alleen Nadal dat kan. Buiten de baan is de Spanjaard een toonbeeld van bescheidenheid, geduld en sportiviteit. Maar zodra hij de baan op stapt heeft hij geen enkele genade meer voor zijn tegenstander. Met een luidkeels ‘vamos’ bij elk gewonnen punt maakte hij snel een eind aan de droom van zijn tegenstander om dit jaar Roland Garros te winnnen. Thiem won nog maar twee games. Nadal komt met achttien grandslamtitels in de buurt van het record van Roger Federer, die met twintig gewonnen Grand Slams het record in handen heeft. Hoewel Nadal al jaren worstelt met uiteenlopende blessures, is er geen reden om te denken dat hij zijn racket binnenkort opbergt. Zeker niet met dat record binnen handbereik, waar ook Novak Djokovic zijn zinnen op heeft gezet. De nummer één van de wereld uit Servië heeft vijftien grandslamtitels op zak, en is ook nog niet van plan om met pensioen te gaan. Jongens als Thiem hopen dat De Grote Drie een keer zullen afzwaaien. Nog liever breken ze een keer door de muur heen. Thiem zei dat hij volgend jaar terug zou komen om een nieuwe poging te doen het toernooi te winnen. Volgens Nadal gaat dat lukken. Maar als het aan de Spanjaard ligt, waarschijnlijk niet al te snel.

