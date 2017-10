De turnmannen hebben geen last van een postolympische dip

Het ene jaar was Bram Verhofstad nog een dun, klein mannetje. Het volgende jaar ineens een kerel, breed en lang. Zijn onstuimige groei kon niet anders dan problemen opleveren voor zijn turncarrière. "Als junior had hij een smal en klein lichaam. Het kostte hem veel tijd om zijn kracht aan te passen aan zijn lengte", vertelt bondscoach Bram van Bokhoven.

Met een loepzuivere fi­na­le-oe­fe­ning hoort Verhofstad in één klap bij de wereldtop

Zaterdag leverde de 22-jarige turner op zijn WK-debuut in Montreal met een vierde plek de beste Nederlandse prestatie ooit op vloer. Hij heeft lang toe moeten werken naar dat succes. Verhofstad had als junior last van zijn 'onstuimige groei'. Zijn groeispurt bracht hem zelfs tot 1 meter 77, de op één na langste turner ter wereld.

Van Bokhoven adviseerde hem vier jaar geleden om hoger te mikken. Het jonge talent kreeg het advies om geduldig te zijn en alvast seniorenelementen te oefenen. "Voor sommige jongens heeft het geen zin om ze naar een junioren-EK te sturen als ze daar tien keer op hun neus gaan. Daar krijgen ze geen zelfvertrouwen van."

Grote glimlach Verhofstad zette de Olympische Spelen in Rio uit zijn hoofd. Zijn moment zou op de WK na de Spelen komen. Hij greep zijn kans toen hij in Montreal in de kwalificaties eerst als 24ste eindigde, en na een herkansing door een gat in de vloer als achtste naar de finale ging. Met een loepzuivere finale-oefening, goed voor 14.333 punten, hoort hij in één klap bij de wereldtop. Met de stunt van Verhofstad en de medailles van Epke Zonderland en Bart Deurloo - voor het eerst sinds 2007 stonden twee mannen in de rekstokfinale - stapt bondscoach Bram van Bokhoven met een grote glimlach in het vliegtuig naar huis. Zijn ploeg staat er uitstekend voor. Dat geldt niet voor de vrouwen, die een postolympische dip hebben. Bondscoach Gerben Wiersma had zelfs moeite om vier turnsters te vinden die klaar waren om naar Montreal te gaan. Olympisch balkkampioene Sanne Wevers en haar zusje Lieke haalden de WK-limiet niet eens, maar Wiersma liet ze natuurlijk niet thuis.

Rollen omgedraaid Om verschillende redenen werden geen finaleplaatsen gehaald in Montreal, al kwam Tisha Volleman nog heel dichtbij op sprong. Sanne Wevers worstelde nog te veel met de nieuwe code. Ze vergat een element op balk en miste daardoor de finale. Eythora Thorsdottir kneusde haar ribben vlak voor de mondiale titelstrijd. Ze kon maar twee toestellen turnen, maar werd nog te veel gehinderd door haar blessure. In Nederland is er geen uitzonderlijk talent die de meerkampster, die in Rio met een negende plek de beste meerkampprestatie ooit neerzette, kan vervangen. Daarmee zijn de rollen in de Nederlandse ploegen even omgedraaid. In de aanloop naar Rio plaatsten de vrouwen zich zelfs eerder voor de Spelen dan de mannen, terwijl Tokio in 2020 eigenlijk het doel was. Het bleek een te bescheiden doelstelling in de jaren dat unieke talenten als Sanne Wevers en Thorsdottir tot bloei kwamen.