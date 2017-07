De Turkse vicepremier is niet welkom in Nederland

De slechte relatie tussen Nederland en Turkije heeft een nieuwe deuk opgelopen. Het kabinet heeft de Turkse vicepremier Tugrul Türkes laten weten dat hij volgende week niet welkom is in Nederland. Türkes wilde naar een herdenking van de mislukte couppoging in Turkije van 15 juli vorig jaar.

De herdenking vindt plaats op dinsdag 11 juli in Apeldoorn. Organisator is de Unie van Europese Turkse Democraten, een groep die sympathiseert met president Reccep Tayip Erdogan. De Unie liet de burgemeester van Apeldoorn donderdagavond weten dat Türkes bij de al eerder geplande bijeenkomst te gast zou zijn.

Volgens een kabinetsverklaring is het besluit Türkes niet welkom te heten een 'logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart'. Nederland wilde toen niet dat Turkse bewindslieden in Nederland campagne voerden voor een ja-stem van Turkse Nederlanders bij een referendum over meer macht voor Erdogan. Uiteindelijk probeerde de Turkse minister voor gezinszaken Fatma Kaya heimelijk Nederland binnen te komen en ontstonden er rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Uit vrees dat Kaya's lijfwachten bewapend waren, stuurde burgemeester Ahmed Aboutaleb een zwaarbewapend arrestatieteam op haar konvooi af.

Geen contact Als tegenmaatregel mag de Nederlandse ambassadeur sindsdien Turkije niet meer in. Volgens het kabinet heeft Turkije in maart ook laten weten dat het voorlopig helemaal geen contact wil met Nederlandse ministers of hoge ambtenaren. Dat is voor het kabinet een extra reden om de Turkse vicepremier niet in Nederland te willen hebben. Het is tijd voor een Turks gebaar, niet voor nieuwe Turkse provocaties Han ten Broeke, VVD-Kamerlid In de Tweede Kamer is brede steun voor het kabinetsbesluit. VVD-Kamerlid Han ten Broeke noemt het 'volkomen terecht'. "De Turkse regering heet bijvoorbeeld nog steeds onze ambassadeur niet welkom in Ankara, maar wil wel zelf op hoog niveau welkom zijn in ons land. Het is tijd voor een Turks gebaar, niet voor nieuwe Turkse provocaties." GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik wijst ook op het gedrag van de Turkse regering in eigen land. "Het gaat hier niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om de vraag of je overheidspropaganda van een regering die zelf allerlei vrijheden schendt hier toestaat. Het is wel even goed met Turkije. De Turkse regering wil in het buitenland politieke bijeenkomsten houden, maar arresteerde donderdag nog de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International. Voormalig Europarlementariër Joost Lagendijk mag het land nog steeds niet in, en zo zijn er meer voorbeelden."

Herdenkingsbijeenkomst Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken reageert voorlopig gematigd. Een verklaring stelt alleen dat de Nederlandse stappen 'tekenend zijn voor de ideeën over democratie in dat land'. In maart dreigde Turkije Nederland nog met sancties. Het is niet bekend of Türkes alsnog probeert naar Nederland te komen. In maart escaleerde de zaak dusdanig dat Nederland de landingsrechten van het vliegtuig van minister van buitenlandse zaken Cavusoglu introk en minister Kaya tot ongewenst vreemdeling verklaarde. De herdenkingsbijeenkomst gaat wel door. De burgemeester van Apeldoorn schreef gisteren aan de gemeenteraad dat er geen reden is voor een verbod als Türkes niet komt. Een burgemeester kan een bijeenkomst alleen verbieden als de openbare orde in gevaar dreigt te komen.

