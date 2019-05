De Turkse regeringspartij krijgt haar zin: de verloren burgemeestersverkiezing in Istanbul moet opnieuw

Istanbul moet opnieuw een nieuwe burgemeester kiezen. De overwinning van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu is ongeldig verklaard, zo maakte de Turkse hoge kiesraad gisteravond bekend. Op 23 juni zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden.

De resultaten werden al weken aangevochten. Na de gemeenteverkiezingen van 31 maart drong de AKP van president Erdogan aan op een hertelling in Istanbul. Toen Imamoglu ­wederom met een nipte meerderheid als winnaar uit de bus kwam, verzocht de regeringspartij de kiesraad om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De AKP wees op ‘georganiseerde onregelmatigheden’ en ‘algehele ­chaos’ tijdens de vorige stembusgang. Maar opvallend genoeg hoeft alleen de burgemeesterverkiezing over. In de stadsdistricten en de gemeenteraad – waarbij de AKP wel haar meerderheid behield – blijven de huidige resultaten gewoon geldig. De logica lijkt dus: de verkiezingen moeten ­alleen opnieuw als de AKP verliest.

Daarmee deelt het besluit van de hoge kiesraad een ongekende klap uit aan de geloofwaardigheid van de Turkse democratie. Al sinds 1950 vinden er in Turkije vrije verkiezingen plaats. Het land mag dan wel een lange autoritaire politieke traditie kennen, verkiezingsuitslagen werden decennialang gerespecteerd. Maar zelfs aan dat ­democratische basisprincipe kan nu worden getwijfeld.

Dissidenten

Dat stuit ook binnen Erdogans ­eigen AKP op grote onvrede. Meerdere zwaargewichten binnen de partij uitten in de afgelopen weken kritiek op de koers van het paleis. Deze interne dissidenten zullen na gisteravond extra gedreven zijn om zich van de partij af te splitsen. Op de lange termijn kan dat grote gevolgen hebben voor de ­positie van president Erdogan.

Het is maar zeer de vraag of de AKP het beter kan doen tijdens de nieuwe verkiezingen van 23 juni. De economische crisis zet door, en een nieuwe campagne betekent alleen maar meer onweer op de beurzen. Direct na het besluit van de kiesraad daalde de Turkse lira verder in waarde.

Bovendien zal de afgezette burgemeester Imamoglu leunen op de favoriete rol van de Turkse kiezer: die van het slachtoffer. Gisteravond zette de politicus onmiddellijk een video op Twitter. Hij was net aangeschoven voor de iftar, de maaltijd waarmee moslims hun vasten breken tijdens de Ramadan.

Vanachter een bescheiden eettafel sprak Imamoglu zijn zorgen uit over de economische problemen onder zijn kiezers. “Alles komt goed”, beloofde hij met een droeve glimlach aan de inwoners van Istanbul. “Verlies de hoop niet, nooit niet.”