De Turkse politie treedt hard op tegen protesterende moeders

De moeders en hun sympathisanten komen al sinds 1995 op het Galatasaray-plein in het hartje van Istanbul bijeen. Ze eisen gerechtigheid voor hun familieleden die verdwenen tijdens het conflict tussen Turkse veiligheidstroepen en Koerdische opstandelingen. Ruim drie decennia geleden lanceerde de PKK een opstand tegen de regering. Zij eiste een onafhankelijke Koerdische staat binnen Turkije.

Bij de strijd kwamen tot nu toe tienduizenden mensen om. Op het hoogtepunt van het conflict in de jaren negentig verdwenen honderden mensen, vooral Koerden. Volgens de Zaterdagmoeders heeft de Turkse staat nooit goed onderzocht wat er met hen is gebeurd. Zij willen dat een onafhankelijke commissie dat alsnog doet. Ze willen weten waar de lichamen van hun familieleden gebleven zijn en eisen dat de daders worden gestraft.

Dat doen ze in de vorm van sit-ins, geïnspireerd op die van de Argentijnse moeders op het Plaza de Mayo in Buenos Aires. Die Dwaze moeders eisen ook duidelijkheid over het lot van hun verdwenen familieleden tijdens de Argentijnse militaire dictatuur in de jaren zeventig en tachtig. Net als de Dwaze moeders brengen de Zaterdagmoeders foto's van hun verdwenen familieleden met zich mee. Dat konden ze niet altijd ongestoord doen. Tussen 1999 en 2009 werden de wakes vaak opgeschort, omdat de politie ingreep. Maar de laatste jaren werden ze juist met rust gelaten.

Traangas Waarom de autoriteiten zaterdag wel optraden is niet helemaal duidelijk. Zij zeggen de bijeenkomst te hebben verboden omdat het evenement was aangekondigd op sociale media die banden zouden hebben met de Koerdische PKK, die door Turkije wordt gezien als een terreurorganisatie. De politie zette onder andere traangas en een waterkanon in. Tientallen mensen werden gearresteerd, maar later na het afleggen van een verklaring op het politiebureau weer vrijgelaten. Onder hen ook een van de prominente activisten, de 82-jarige Emine Ocak. Haar zoon verdween in 1995 nadat hij was opgepakt. Zijn dode lichaam werd uiteindelijk gevonden maar de daders werden nooit geïdentificeerd. Het politieoptreden komt twee maanden na de verkiezingen in Turkije waarbij president Erdogan een nieuw mandaat, met meer bevoegdheden heeft gekregen. Activisten vrezen dat protesten daardoor sneller verboden en verstoord kunnen worden.

