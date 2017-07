De Turkse oppositie poetst haar imago op

Een steeds langer wordende sliert mensen slingert door het Anatolische landschap. Het zijn de deelnemers aan 'de mars voor gerechtigheid' die half juni uit Ankara is vertrokken. Morgen hopen ze het einddoel Istanbul, zo'n 450 kilometer verderop, te bereiken. Onderweg stoppen ze regelmatig om hun blaren te verzorgen en de kilometer lange Turkse vlag die ze meedragen even te kunnen neerleggen.

In de voorhoede loopt CHP-leider Kemal Kilicdaroglu, die het initiatief nam voor de mars. Directe aanleiding was de arrestatie van een van zijn parlementariërs, Enis Berberoglu. Hij kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar omdat hij informatie had gegeven aan een oppositiekrant over de Turkse levering van wapens aan Syrië. Maar de mars is inmiddels uitgegroeid tot een algemeen protest tegen de afbrokkeling van de democratie in Turkije. Sinds de mislukte coup bijna een jaar geleden zijn tienduizenden mensen gearresteerd en meer dan honderdduizend mensen ontslagen.

Dat protest heeft lang op zich laten wachten. De seculiere CHP heeft tot nu toe nauwelijks haar tanden laten zien. De grootste oppositiepartij kiest met de mars nu een nieuwe strategie en grijpt die tegelijk aan om haar imago op te poetsen.

Verbinding Te beginnen met die van haar leider. Kilicdaroglu, doorgaans afgeschilderd als kleurloze bureaucraat, heeft zich afgelopen weken van zijn fitste kant laten zien. Kwiek legt de zestiger kilometer na kilometer af terwijl hij onderweg het ene na het andere interview geeft. De vergelijking met Gandhi die in 1930 de beroemde zoutmars leidde als protest tegen het Britse zoutmonopolie in India, is al veelvuldig gemaakt. Vergeten lijkt dat de CHP vóór het opheffen van de on­schend­baar­heid van parlementariërs stemde Vergeten lijkt het feit dat Kilicdaroglu's partij een jaar geleden zelf voor het opheffen van de onschendbaarheid van parlementariërs stemde. En dat ze stil bleef toen collega's van de pro-Koerdische HDP vervolgens gevangen werden gezet. Met de mars lijkt de CHP verbinding te zoeken met andere oppositiegroepen. Dat lijkt te lukken. Begon de tocht vooral met CHP'ers, gaandeweg werd het gezelschap steeds gemêleerder. Zo voegde een delegatie van de HDP zich in de provincie Kocaeli bij de wandelaars. Die plek is niet toevallig gekozen. Een van de twee voorzitters van de partij, Figen Yuksedag, zit er een gevangenisstraf uit vanwege 'verspreiding van terroristische propaganda'. Om eenheid uit te stralen is afgesproken in de stoet geen partijsymbolen te tonen. In plaats daarvan dragen deelnemers T-shirts en petjes met 'adalet', het Turkse woord voor gerechtigheid. Bijkomend voordeel van deze vorm van protest is dat de CHP zich kan profileren als partij van het volk. De CHP krijgt vaak het verwijt elitair te zijn en geen contact te maken met 'gewone Turken'. Dat beeld kan ze nu rechtzetten.

Gevolgen De stoet trekt door 'gewone' dorpen en steden waar de bewoners van zich laten horen. Soms moedigen ze de wandelaars aan, of claxonneren ze goedkeurend. Maar langs de route steken mensen ook regelmatig vier vingers op, waarmee ze hun solidariteit met president Erdogan betuigen. Met het eindpunt in zicht, de gevangenis in het Maltepedistrict in Istanbul waar Berberoglu vastzit, is de grote vraag wat er daarna gaat gebeuren. Druipt iedereen af om thuis de blaren te verzorgen? Of zullen er inderdaad tienduizend mensen zich aansluiten bij het protest zoals de organisatoren hopen? En bijvoorbeeld een kamp oprichten zoals bij de Gezi-protesten in 2013? Als de oppositie het momentum weet vast te houden, komt dat Erdogan wel erg slecht uit vlak voor de herdenking van de mislukte staatsgreep. Tot nu toe heeft de president de mars weliswaar afgekeurd als 'een protest om terroristen te beschermen', maar nog niet ingegrepen. Alle ogen zijn nu gericht op Istanbul. Gespeculeerd wordt dat Kilicdaroglu misschien wel gearresteerd zal worden. De CHP-leider reageerde strijdbaar op die geruchten, geheel volgens zijn nieuwe imago. "Als we een prijs moeten betalen, dan zullen we dat doen."

