De Turkse oppositie begrijpt: We moeten af van ons elitaire imago

Dikke slierten grijze mist hangen tussen de bergtoppen rondom Rize. Over de uitgestrekte theeplantages roepen de minaretten op tot gebed. Door de hele vallei galmt het woord van God.

Lees verder na de advertentie

In het dal houdt een gepantserde wagen stil voor de moskee. De inwoners van Rize wrijven verbaasd over hun gebedskraaltjes en kijken naar een lange man met een klein bierbuikje die de auto uitstapt, hen hartelijk begroet en breed glimlachend de moskee binnenwandelt. Het is Muharrem Ince, de presidentskandidaat van de seculiere oppositiepartij CHP en de belangrijkste uitdager van president Erdogan.

Wie Erdogan wil verslaan, moet in gesprek met zijn achterban

In de aanloop naar de Turkse verkiezingen van 24 juni lijkt de oppositie het eindelijk te snappen: wie Erdogan wil verslaan, moet in gesprek met zijn achterban. Het is geen toeval dat Ince juist in Rize campagne voert. In de geboortestreek van Erdogan zien veel Turken de CHP als een elitaire partij, die stiekem neerkijkt op het gelovige binnenland van Turkije. Ince wil dat imago veranderen.

Een arm om de schouder Het liefst heeft de voormalige natuurkundeleraar het daarom over de hoofddoek van zijn stokoude moeder of zijn kinderjaren op de boerderij. Onlangs sprong Ince nog zijn campagnebus uit om een voorbijgaande koeienherder te begroeten. Toen de oude man hem waarschuwde voor zijn stinkende modderlaarzen, sloeg de presidentskandidaat gekunsteld een arm om de oude herder heen. "Maak je geen zorgen, ik heb ook met koeien gewerkt!" Geloofwaardig of niet, de CHP-afdeling in Rize is opgelucht met deze strategie. "Muharrem Ince kan ons terugbrengen naar de sociaal-democratische principes van vroeger", vertelt Yunus Cemberci, die al veertig jaar voor de CHP werkt. "Voor ons is hij de ideale kandidaat: een man van het volk die seculiere en religieuze Turken kan verenigen." 'Eenheid' is het nieuwe toverwoord van de chronisch verdeelde Turkse oppositie. De CHP vormt een brede verkiezingscoalitie met onder andere de nationalistische IYI-partij van Meral Aksener en de islamistische Saadet Partij. Na zijn nominatie tot presidentskandidaat van de CHP deed Ince demonstratief zijn partijspeldje af. "Ik zal de president zijn van alle Turken", riep hij uit, terwijl hij een Turks vlaggetje op zijn borst plantte.

Media zijn van Edogan Toch zullen maar weinig Turken van deze koerswijziging horen. "Vrijwel alle grote media worden gecontroleerd door Erdogan", zucht Cemberci. "Zijn aanhangers in deze regio hebben zelfs roddels verspreid dat Ince's campagne in Rize zou zijn afgezegd. Ze creëren een klimaat van angst." "Veel mensen durven hier niet te komen", vertelt een oude man op het plein buiten het partijkantoor, die anoniem wil blijven. Hij is uit Trabzon afgereisd om naar Ince's toespraak te komen luisteren. "Mijn vrienden durfden niet mee", vertelt hij aarzelend. "Ik ben met pensioen, maar zij werken nog altijd in een overheidsinstelling. Ze zijn bang dat ze hun baan kunnen verliezen als ze naar Ince komen luisteren." Desalniettemin stroomt het plein vol met enkele duizenden Turken. Schaars geklede meisjes en oude heren dansen samen op traditionele volksliedjes. De mensenmassa reageert uitzinnig wanneer Ince het podium opklimt. Om zijn nek hangt een sjaaltje van de lokale voetbalclub. Ince is een vurig spreker die de juiste onderwerpen weet aan te snijden "Laat je telefoon zien!", begint hij zijn bulderende toespraak. "Ik wil dat iedereen dit live uitzendt op Twitter en Facebook. De media van het volk zullen de staatsmedia verslaan!" Ince is een vurig spreker die de juiste onderwerpen weet aan te snijden. Hij legt uit hoe Erdogan de lokale thee-industrie kapot zou hebben gemaakt, vertelt over zijn liefde voor Turkije en belooft gratis onderwijs. "Hoe ik dat ga betalen?", grijnst de politicus. "Nou, als we de lampen in Erdogans paleis uitdoen komen we al een heel eind!"

Landverraders Een populist die een populist bestrijdt. Deze tactiek kan stemmen opleveren, zeker nu de Turkse lira in zwaar weer verkeert en veel Turken een economische crisis vrezen. Maar of Ince's taal van eenheid en verbroedering de verkiezingen overleeft, is nog maar zeer de vraag. "Landverraders!", schreeuwt een man met een grote Erdogan-vlag na afloop van de toespraak. De politiecolonne die het plein van de buitenwereld moet afschermen kan hem nauwelijks in bedwang houden. Aan de overkant trekt een groepje Ince-aanhangers woest aan de hekken. "Wacht maar!", spugen ze terug. "De dag van de afrekening is in zicht!" Een oude dame bekijkt het tafereel afkeurend. De onvermoeibare pogingen van Ince om het elitaire imago van de CHP weg te schrobben lijken nog niet echt op haar te zijn ingewerkt. "Weet je wat het verschil is tussen ons en die Erdogan-aanhangers daar?", vraagt ze met een schamper lachje. "Wij kunnen lezen, zij niet."