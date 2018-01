De tuinders vieren een feestje: 2017 was een prachtjaar

Trostomaat, cherrytomaat of de stevige pruimtomaat. Allemaal profiteerden ze in 2017 van een goed tomatenjaar, aangewakkerd door een koude winter in Spanje en het groeiende tomatenassortiment bij de Nederlandse supermarkt en groenteboer. Telers van tomaten en bijvoorbeeld ook aubergines wisten hun producten goed te verzilveren. Ook de Nederlandse bloemenveilingen zagen hun omzet een procentje stijgen, blijkt uit de jaarcijfers in de tuinbouw, gisteren gepresenteerd door het GroentenFruit Huis.

Meer geld Zodoende heerste er een goede stemming in de Keukenhof, waar op de nieuwjaarsreceptie van de tuinbouwsector de jaarcijfers uit de branche werden besproken. Glastuinbouwers, bloembollenkwekers en fruittelers, allemaal verdienden ze vorig jaar weer iets meer geld dan in de jaren ervoor blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit. Dat was broodnodig na een aantal magere jaren, zegt Nico Koomen, voorzitter van de stichting tuinbouw ondernemersprijs. Met het geld kan de glastuinbouw een beetje spek op de botten kweken Nico Koomen, voorzitter van de stichting tuinbouw ondernemersprijs In de glastuinbouw worden de hoogste inkomens van gemiddeld 243.500 euro per bedrijf gerealiseerd. "Dat moet ook wel na de slechte verdiensten een aantal jaar terug. Met het geld kan de glastuinbouw een beetje spek op de botten kweken en zowel investeren als innoveren om verbruik van energie terug te brengen", zegt Koomen. Ook de sierteelt had een goed jaar achter de rug: de export van snijbloemen en pot- en perkplanten steeg met 5 procent tot een recordbedrag van 6 miljard euro. Oost-Europese landen bleken een snelgroeiende afzetmarkt voor bloemen.

Paprikaboeren hebben het moeilijk Binnen de sectoren zijn nog wel verschillen. Waar telers van zacht fruit een goed jaar achter de rug hadden, zorgde een toegenomen concurrentie uit Spanje voor iets mindere resultaten bij paprika- en komkommerboeren. Fruittelers verdienden gemiddeld iets meer dan vorig jaar (43.000 om 40.000 euro) en de fruitomzet in Nederland steeg met 17 procent naar 800 miljoen euro. Regionaal waren de verschillen wel groot: door vorstschade oogstten telers in het zuiden van Nederland minder appels en peren. Vooral in restaurants werd vorig jaar meer groente en fruit geserveerd Dat gemak de mens dient blijkt uit de groenteverkopen. Ongeveer een derde van het geld dat mensen uitgeven aan groente gaat op aan voorbewerkte en gesneden producten. En ook kant-en-klare salades werden vorig jaar meer verkocht. In totaal nam de consumptie van groente en fruit door consumenten met drie procent af, daar staat tegenover dat horecabedrijven vorig jaar liefst 13 procent meer groente en fruit inkochten. Vooral in restaurants werd vorig jaar meer groente en fruit geserveerd. Ook de verkoop van biologische producten steeg met 5 procent. Dankzij twee genen uit het leeuwenbekje krijgt de tomaat een zwartpaarse kleur. (FOTO WAGENINGEN UR )

Duurzaamheid Het thema was gisteren 'Duurzaam ondernemen, dat doen we zo.' De Nederlandse glastuinbouw wil in 2040 sectorbreed klimaatneutraal zijn. Geothermie, ook wel aardwarmte, moet over ruim twintig jaar de helft van de energievoorziening in de sector voor zijn rekening nemen. De andere helft komt van andere duurzame energiebronnen. Om die doelen te realiseren verwacht de tuinbouwsector dat jaarlijks 300 hectare aan kassen vernieuwd moet worden.