De arts internationale gezondheidszorg, vroeger bekend als de tropenarts, dreigt te verdwijnen. Vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen hun opleiding volgen, stopten al met de begeleiding omdat zij geen geld ontvangen van de overheid.

Het is niet zo dat de specialisatie morgen al verdwijnt, zegt Matthijs Botman, zelf arts internationale gezondheidszorg en plastisch chirurg in het VUmc in Amsterdam. Maar er moet volgens hem wel snel iets veranderen. “Zie het als een veenbrand. Het gevaar wordt niet voldoende onderkend maar zonder financiering stoppen straks meer ziekenhuizen. Daarmee wordt de groep van opleidingsziekenhuizen te klein en houdt het op.”

Koloniën

De opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde bestaat pas een paar jaar en is de opvolger van de beter bekende tropenarts. Deze specialisatie ontstond eind jaren zestig toen Nederlandse medici de gezondheidszorg in de voormalige koloniën wilden verbeteren. Daar zat veel idealisme bij. Vanuit dat idealisme zorgden tropenartsen voor begeleiding en opleiding van nieuwe generaties tropenartsen. Dat ging aanvankelijk tussen de gewone werkzaamheden door, zonder financiering.

'Deze artsen maken het verschil in landen waar goed opgeleide dokters schaars zijn' Matthijs Botman, arts internationale gezondheidszorg en plastisch chirurg

Dat was geen houdbare werkwijze. De opleiding moest professioneler, de kwaliteit omhoog. Zo ontstond de arts internationale gezondheidszorg die in 2012 een officiële erkenning kreeg van artsenfederatie KNMG. De hogere kwaliteitseisen kosten ziekenhuizen meer tijd en geld. De ziekenhuizen wilden de tropenarts nieuwe stijl best nog even betalen, omdat zij er vanuit gingen dat de overheid na de erkenning door de KNMG met geld zou komen. Het gaat niet over een groot bedrag, vinden de verontruste artsen: 6 miljoen euro per jaar. Maar de toenmalige minister van volksgezondheid Edith Schippers besloot in 2015 anders. Zij wilde geen financiering geven omdat de artsen internationale gezondheidszorg te weinig bijdragen aan de verzekerde gezondheidszorg in Nederland. Dat besluit werkt nu door in de ziekenhuizen. Voor andere medische specialisaties ontvangen die tot 140.000 euro voor elke opleidingsplek. Voor een opleidingsplek arts internationale gezondheidszorg niets. De opleiding vergt ook een financiële investering van de internationale artsen zelf. Zij betalen 10.000 euro voor hun opleiding van twee jaar en drie maanden terwijl collega’s die chirurg of gynaecoloog worden geen rekening ontvangen.

Eind 2016 werkten er in binnen- en buitenland 281 Nederlandse artsen internationale gezondheid. Elk jaar worden zo’n dertig artsen geselecteerd voor de opleiding. Volgens Botman is de animo veel groter, maar zijn er onvoldoende plekken. Botman en zijn collega’s wijzen op het belang van de specialisatie. Nederland is geen eiland, zeggen zij. Door verkeer van goederen en mensen komen tropische ziekten als malaria en hepatitis A en B ook hier voor. Daarnaast heeft de opwarming van de aarde invloed op het verspreidingsgebied van ziekten. Zo rukt de tropische ziekte dengue op in het zuiden van Europa. En Nederland is een multicultureel land. Het helpt als een arts een bredere blik heeft op gezondheidszorg, stellen de artsen.

Helemaal waar, zegt Botman, maar door enkel de meerwaarde voor de Nederlandse gezondheidszorg te benoemen vindt Botman dat de impact van deze artsen tekort wordt gedaan. “Wat we vooral ook niet uit het oog moeten verliezen is het feit dat de artsen internationale gezondheidszorg echt het verschil maken in landen waar goed geschoolde dokters niet vanzelfsprekend zijn.”

