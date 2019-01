De treinen reden nog nooit zo stipt

Volgens de spoorbeheerder reden de treinen in Nederland nog nooit eerder zo punctueel. Het afgelopen jaar kwam 91,4 procent van de reizigers op tijd aan, in 2017 was dat nog 90,5 procent. De prestatie houdt Nederland in de wereldwijde top 3 van spoorlanden naast Japan en Zwitserland.

Lees verder na de advertentie

Op de regionale lijnen is de punctualiteit het hoogst, daar reed 94,6 procent van alle treinen op tijd tegen 93,9 procent in het voorgaande jaar. Op de hogesnelheidslijn (HSL) kwam 82,7 procent van de reizigers op tijd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert daar de norm van 82,5 procent.

ProRail heeft maatregelen genomen om het aantal verstoringen terug te dringen. Op de drukste trajecten houdt ProRail speciale teams paraat die snel kunnen ingrijpen bij een storing. Ook heeft de spoorbeheerder met aannemers afspraken gemaakt incidenten sneller op te lossen. Volgens ProRail is het aantal technische storingen de afgelopen vijf jaar met 20 procent gedaald.

Lees ook: