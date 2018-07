De trein naar hartje Londen zit lekker vol

Vakantiegangers die jarenlang zijn verwend met goedkope vliegreizen, herontdekken nu de charme van de trein voor buitenlandse bestemmingen. Reizigers naar Londen, Parijs of Berlijn boeken vaker een treinkaartje.

In juni, de belangrijkste boekingsmaand, verkocht NS International 15 procent meer internationale tickets dan in juni vorig jaar. Die groei overstijgt volgens de Nederlandse Spoorwegen de verwachting. Londen is de snelste stijger: het aantal verkochte kaartjes verdubbelde vergeleken met vorig jaar. Het scheelt flink dat er nu tweemaal daags een Eurostar naar de Britse hoofdstad gaat. Brussel, Frankfurt, Parijs en Berlijn volgen op afstand.

Het is mogelijk om 2 miljoen vliegreizen te vervangen door treinreizen, schreef staats­se­cre­ta­ris Stientje van Veldhoven

Het klimaatgeweten speelt mee: het besef groeit dat vliegen zeer vervuilend is. Het is mogelijk om 2 miljoen vliegreizen te vervangen door treinreizen, schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven laatst. Dan moeten er wel meer treinen gaan rijden. Ook is de trein duurder en ingewikkelder dan het vliegtuig.

Toch overwegen nu al meer reizigers de trein als ze de grens over willen, schrijft website Treinreiziger. Ruim een jaar geleden was dat 38 procent, nu 51 procent. Ze vinden het volgens de NS fijn dat de trein aankomt in hartje stad. Ook staan ze niet in de rij voor veiligheidscontroles, zoals vliegtuigpassagiers. En wat is er gezelliger dan een schommelend barrijtuig, zegt de NS-woordvoerder.

Geen zin in vertraging? Daarvoor had de Vlaamse dichter Van Nijlen een advies in zijn 'Bericht aan de reizigers': Neem een 'valies met dromen' mee, dan denk je niet aan je 'zuurbetaalde centen' als de trein niet voort wil.