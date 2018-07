De Tour zoeft voorbij: een megalomane passant in het kalme leven van Catheux

Hij moet nog even een sprintje trekken, maar Eric Tribout komt net op tijd achter de barbecue vandaan om de eerste wagens van de reclamekaravaan te zien passeren. Voor de merguez-worstjes, die hij het grillen was voor zijn twintig gasten, heeft hij geen oog meer.

Tribout, begin vijftiger in een te ruim overhemd, is burgemeester van Catheux, een klein dorp in de buurt van Amiens in de arme regio Picardië. Er wonen iets meer of iets minder dan honderd mensen - niemand weet precies hoeveel, alleen dat het inwonertal vrijwel altijd gelijk blijft.

Catheux is een van de duizenden dorpjes waar de Tour de France doorheen rijdt. Een dorpje dat na drie minuten op televisie weer vergeten wordt. Deze 14de juli, de Franse nationale feestdag, is het dorp heel even het centrum van de wielrennende wereld.

Familie van bestuurders

De Tribouts bestieren Catheux al lang. Erics vader deed het, opa ook. Waarschijnlijk gaat die lijn veel verder terug. De huidige burgemeester woont op nummer 6 aan de provinciale weg. Rechts heeft zijn zus een huis, de drie huizen links zijn van zijn moeder, neef en oom. Het was dan ook geen vraag of de familie deze dag zou barbecueën. De vraag was bij wie.

Ooit was Catheux groter dan het nabijgelegen Crèvecoeur-le-Grand, dat op de feestdag 'dorp van de etappe' is, waar 140 hoge Tourpiefen komen lunchen. Aan de hoogtijdagen van Catheux kwam al in de Tachtigjarige Oorlog een einde, toen Spanjaarden het lokale kasteel vernielden. Terwijl in Crèvecoeur-le-Grand Zonnekoning Louis XIV nog een omelet kwam eten en Josephine Baker er voor de derde keer trouwde, was Catheux diep in slaap.

Yvette Couvreur kwam in Catheux wonen toen ze twintig was. Nu is ze 75. Er is weinig veranderd, zegt ze met een glas water uit de beek ("Ik drink niks anders"). Oké, zelf is ze drie keer verhuisd, het interieur van de kerk is zo'n zeven jaar geleden deels gerenoveerd. Ze wil dat laten zien, maar moet de sleutel van de kerkdeur nog zoeken. Op dat moment bedenkt ze nog iets: de school is gesloten, in 1984. En bijna vergeet ze te vertellen dat ze in het voormalige café van het dorp woont. Dat ging al eerder dicht, 1976.