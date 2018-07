De Tour wordt opgezadeld met Froome: 'Wat een puinhoop, zou ik willen zeggen'

Nooit duurde een dopingzaak langer. Maar zes dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk in de Vendée is er dan eindelijk duidelijkheid rond de Brit, die in de Ronde van Spanje vorig jaar positief testte op het astmamiddel salbutamol.

Lees verder na de advertentie

De timing is bijzonder, zeker omdat de UCI volhield dat het besluit over Froome zou volgen ná de Tour de France. Maar de wereldantidopingorganisatie Wada, op wiens advies de beslissing van de UCI leunt, bestudeerde de 1500 pagina’s tekst van Froome's verdediging (op 4 juni ingediend door Sky, het team van Froome) blijkbaar sneller dan verwacht en concludeerde dat er geen sprake was van een overtreding van de dopingreglementen.

Rechtszaak De beslissing van het Wada werd op 28 juni aan de wielerunie UCI voorgelegd. Donderdag dus, twee dagen voor het weekend waarin de Tourorganisatie (de Aso) zelf het eigen belang liet prevaleren boven de overkoepelende regels, en de inschrijving van Froome niet accepteerde omdat de Brit het imago van de Tour zou schaden. Dit leidde tot een rechtszaak die morgen zou dienen, zo stond zondag in de Franse krant Le Monde. Dit zal leiden tot opmerkelijke taferelen op het erepodium, als Froome de hand moet schudden van Tourdirecteur Christian Prudhomme Nu Froome een ‘schone’ wielrenner blijkt, heeft de Aso geen grond meer om de zaak door te zetten. Het plaatst de Aso in een precaire positie. Zij moeten nu door met een renner in hun midden die ze eigenlijk niet willen. Het zal leiden tot opmerkelijke taferelen op het erepodium, als Froome de hand moet schudden van Tourdirecteur Christian Prudhomme.

Puinhoop Prudhomme reageerde bij persbureau AFP: “Wij hebben geen informatie over de zaak, het is niet aan ons om er wat van te vinden. Ik heb zin om te zeggen: wat een puinhoop. Maar wij hebben als organisatie altijd gezegd dat we duidelijkheid willen hebben voor de Tour start en dat is nu gebeurd.” Bovenal wordt gevreesd voor de veiligheid van de Sky-renners in Frankrijk. Franse supporters hebben het van oudsher niet op met renners om wie een dopingverdenking hangt; ook Lance Armstrong kreeg veel over zich heen. Het team heeft gesproken met veiligheidsmensen om de situatie in de hand te kunnen houden. Froome heeft zelf een bodyguard. Verwacht ook veel schermen rond de teambus, waardoor Sky, hoe ironisch, zichzelf nog meer gaat afsluiten voor de buitenwereld. Iets wat ongetwijfeld weer tot nog meer boze reacties gaat leiden. De UCI weet zelf ook donders goed dat er discussie komt over de uiteindelijke beslissing. In de laatste alinea van het door de organisatie uitgebrachte statement staat daarom niet voor niets: “Wij willen iedereen die geïnteresseerd is in wielrennen verzekeren dat de beslissing genomen is op basis van experts, Wada en alle facetten van de zaak.”

Lees ook: