De Tour is veel meer dan alleen de kopgroep

Over zijn 'heroïsche' vlucht en overwinning lazen we pas later. Wij, dat zijn in dit geval ondergetekende en een andere columnschrijver in deze rubriek. Bij ons was hij bergop aan het steunen en wiegen in de achtervolgende groep, geleid door Nicolas Roche, op weg naar de koplopers Pauwels en Barguil. Gezicht in zijn kenmerkende tot grimas verwrongen grijns.

Nee, heel veel van Mollema zagen we niet. Een flits en hij was weg. Over vorm viel niets te zeggen. Mollema had fantastische benen? Wij zagen het niet.

Veel meer dan de kopgroep En toch stonden we daar, omdat de Tour veel meer is dan alleen de kopgroep. Laurens ten Dam reed bijvoorbeeld moederziel alleen, Fortuneo-renner Laurent Pichon liet zich even driehonderd meter trekken door de ploegauto, en toen Mollema al bijna over de finish reed, werden wij ingehaald door de laatste renner, Daniel Mclay. Die reed zo ver achter, dat hij zich slalommend door alle mensen heen moest bewegen. Nee, heel veel van Mollema zagen we niet Dat is ook de Tour, en daarvoor stonden wij urenlang op die kleine D-weg mét duizenden anderen. Het kan ook anders. Morgen rijden de renners de Alpencols op. Donderdag stonden er al campers op de top van onder meer de Croix de Fer. Vijf dagen voordat de Tour langskomt. Je kan overdrijven. Het is niet nodig. Maar zij hebben Mollema wel zien winnen, op hun tv'tjes. Zo is het ook. Trouw-redacteuren en wielerliefhebbers Joris Belgers, Koos Schwartz, Kick Hommes en Niels Markus schrijven tijdens de Tour de France bij toerbeurt de column 'Ongeschoren benen'.

