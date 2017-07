De Tour is levensgevaarlijk

In 1935 viel de Spanjaard Cepeba in een ravijn, in 1967 stierf Tom Simpson op de Mont Ventoux en in 1995 stierf Fabio Casartelli op de Col de Portet d’Aspet.

Onder toeschouwers zijn meer slachtoffers gevallen en de meesten vielen op 11 juli 1964 in Port de Couze, deel van de gemeente Lalinde in de Dordogne. Een half uur voordat de renners zouden passeren, mist een hard rijdende chauffeur van een tankwagen, geladen met kerosine die is bestemd voor een Tour-helikopter, daar een scherpe bocht en belandt in een kanaal. Zo’n veertig mensen die wachten op de renners worden meegesleurd. Negen van hen komen om, er zijn dertien gewonden.

Een tankauto zorgt voor de meeste slachtoffers, onder de toeschouwers

Als de renners op de plek van het ongeluk aankomen, zijn de reddingswerkzaamheden al begonnen. De coureurs, onder wie Tom Simpson, stappen van hun fiets en doen hun petten af. Daarna koersen zij verder. Na de etappe geven de Tourdirecteuren Felix Lévitan en Jacques Goddet een verklaring uit waarin staat dat de tankwagen geen deel uitmaakte van de Tourkaravaan.

Dertig jaar later komt de Tour weer in Port de Couze en directeur Jean Marie Leblanc legt bloemen bij het monument voor de slachtoffers van het ongeluk. Eerder is er een perscommuniqué van de directie verschenen. Een zinnetje daaruit valt Trouw-verslaggever Johan Woldendorp op.

‘De tankauto hoorde niet bij de officiële karavaan’.

De Tour passeert Port de Couze rond kwart voor vijf. Twintig kilometer verder is de finish, in Bergerac.

