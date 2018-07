De Tour gaat bijna van start; deze 6 ritten mag u niet missen

Rit 1: Noirmoutier-en-l'Île - Fontenay-Le-Comte, zaterdag 7 juli Lees verder na de advertentie Dylan Groenewegen © AFP O, de Tour, met de eeuwige hang naar nostalgie én politiek. Vanuit de winderige Vendée wordt in de eerste rit niet voor niets gereden langs het huis waar Georges 'de tijger' Clemenceau, onder wiens leiding de geallieerden 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog wonnen, de laatste tien jaar van zijn leven verbleef. Frankrijk eert zijn helden. Dylan Groenewegen heeft er niets mee, met die geschiedenis. Vorig jaar won de beste Nederlandse sprinter de laatste etappe op de Champs-Élysées in Parijs, dit jaar is hij gefixeerd op één streep in Fontenay-le-Comte. Wordt hij de eerste drager van de gele trui sinds Erik Breukink in 1989? Let op, de finish is vroeg in verband met het WK voetbal.

Rit 3: Cholet - Cholet, maandag 9 juli Over geschiedenis gesproken. Het was in Cholet dat in 1998 de Tour een van de zwartste dagen meemaakte: de dopingzaak rond de Festina-ploeg kwam daar tot een hoogtepunt. Nu is er een ploegentijdrit gepland, waar een eerste beslissing valt deze Tour (tenminste, zo klinkt het deze dagen bij de teambussen). De teams zitten in hotels in de buurt, dus zowat elk team heeft de 34 kilometer van de rit al verkend. Het verschil tussen het beste en het slechtste klassementsteam gaat drie minuten zijn, verwacht Tom Dumoulin, die zelf Wilco Kelderman mist, die maandag uitviel met een schouderblessure. Laurens ten Dam is zijn vervanger. Maar ja, dat is toch een mindere tijdrijder. Het is mogelijk het detail dat wereldkampioen Sunweb van winst kan houden op het heuvelachtige parcours. © Sander Soewargana

Rit 9: Arras- Roubaix, zondag 15 juli Bibberen op de fiets. Zowat het hele peloton heeft angst voor de 21,7 kilometer aan kasseien die over vijftien stroken verspreid op de weg van Arras naar Roubaix liggen. Een kleine versie van Parijs-Roubaix, en een rit die de gemiddelde hartslag in het peloton omhoog zal doen schieten. Favorieten voor de dagzege rijden door de groepjes met favorieten door. Je houdt ervan of je hebt er angst voor. Dat allebei tegelijk resulteert in een onvoorspelbare tombola. Niki Terpstra houdt wel van kasseien: "Dit is alleen geen klassieker. Er zal verdedigend gekoerst worden." Maar dat biedt dan wel weer kansen voor hem, de winnaar van Parijs-Roubaix in 2014. Ook deze finish is vroeger dan gebruikelijk. De finale van het WK voetbal vindt dezelfde dag plaats.

Rit 12: Bourg-Saint-Maurice - Alpe d'Huez, donderdag 19 juli Het drieluik aan Alpenritten wordt afgesloten met finish bergop, op de beroemde Alpe d'Huez. De 'Nederlandse' berg, die in 2015 voor het laatst in de Ronde van Frankrijk zat. De berg is echter niet steil genoeg om favorieten minuten te laten verliezen, en misschien is de etappe van de dag ervoor wel zwaarder. Maar de sfeer zal wederom door Nederlanders gemaakt worden. Voor wie juist géén zin heeft in dat oranje gebral op een berg: schakel weg na bocht acht en kom weer terug bij bocht zes. De laatste keer dat er een Nederlander won was in 1989. Gert-Jan Theunisse ging triomferend over de streep. Er mag dus wel weer eens gewonnen worden door een Nederlander op de Alpe d'Huez.

Rit 17: Bagnères-de-Luchon - Saint-Lary-Soulan, woensdag 25 juli De Tour wil meegaan met de tijd en introduceert daarom dit jaar een korte rit én een nieuwe startprocedure ineen. Slechts 65 kilometer is de rit naar de top van de Col de Portet, maar elke kilometer zal spektakel zijn. Vanaf de start gaat het namelijk meteen omhoog. Bovendien is de start zelf revolutionair. Er is een speciale startvolgorde, waar de nummers één tot twintig van het klassement vooraan worden opgesteld in twee rijen. De renners die buiten de top-20 staan worden in startvakken opgesteld, op basis van het algemeen klassement. Het idee is dat het voor helpers zo langer duurt om bij hun kopman te komen. Of het werkt? Geen idee. Maar dat weet je sowieso niet als je het niet probeert, moet Tour-directeur Christian Prudhomme hebben gedacht.

Rit 20: Saint-Pée-sur-Nivelle - Espelette, zaterdag 28 juli Tom Dumoulin © ANP Toen Tom Dumoulin het parcours eens goed had bekeken, vond hij het wel fijn dat zijn wapen helemaal aan het eind van de Tour ligt. De tijdrit rond Espelette is dan misschien niet lang, toch kan hij nog het algemeen klassement bepalen. Zeker omdat het een heuvelachtig parcours is. Typisch een rit die de wereldkampioen tijdrijden aan zou moeten kunnen. En Dumoulin heeft nog een andere reden: "Als de tijdrit eerder ligt, weten concurrenten hoeveel tijd ze moeten pakken. Nu is er na die rit geen tijd meer." De dag erna volgt namelijk de traditionele optocht naar het centrum van Parijs, om te finishen op de Champs Élysées.