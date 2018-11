De toren van Pisa staat iets minder scheef

Daarmee staat het wereldberoemde Italiaanse monument opnieuw iets rechter. Dat meldt het wetenschappelijke comité dat de klokkentoren scherp in de gaten houdt.

Dat is best bijzonder nieuws. Want al gauw nadat ruim achthonderd jaar geleden met de bouw was begonnen, ging de toren richting het zuiden hellen. De oorzaak: hij zakte weg in de natte kleigrond. De klokkentoren, die bij de ernaast gelegen Dom en doopkapel hoort, is langzaam afgebouwd en halverwege de veertiende eeuw opgeleverd, maar is dus altijd scheef geweest en ook millimeter voor millimeter schever gaan staan.

© Fadi Nadrous

Omvallen Eind vorige eeuw begonnen ze ’m in Pisa flink te knijpen toen het er op leek dat de 58-meter hoge toren weleens zou kunnen omvallen als er niet werd ingegrepen. Daarom heeft een internationaal team van ingenieurs tussen 1990 tot 2001 een reddingsoperatie bedacht en uitgevoerd. De toren kreeg eerst een soort loden korset om de basis, en er werden ijzeren kabels omheen gelegd. Die dienden niet om te trekken, maar voor de stabiliteit. Wat de toren heeft gered, was het weghalen van 50 kubieke meter grond onder de noordkant ervan. Daardoor zakte hij als het ware rechter. Het resultaat: aan het einde van de operatie stond de toren 40 centimeter minder scheef. Het monument van wit marmer kreeg ook nog een goede schoonmaakbeurt en kon in 2008 weer worden geopend, en beklommen. Het comité van wetenschappers dat de toren monitort, constateert deze week tevreden dat het van 2001 tot nu met de Toscaanse toeristentrekker alleen maar de goede kant op is gegaan.

