De top in Hanoi biedt Kim opnieuw de kans om Trump te slim af te zijn

Donald Trump is enthousiast over zijn nieuwe ontmoeting met Kim Jong-un, maar het is onduidelijk wat de Amerikaanse president te winnen heeft bij de top die woensdag begint in Vietnam. Sterker, er is een risico dat hij concessies doet die zijn adviseurs hem ten sterkste afraden, juist omdat hij té graag een deal wil sluiten.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Trump zomaar iets weggeeft: in juni vorig jaar, na zijn eerste ontmoeting met Kim in Singapore, verraste hij vriend en vijand met de mededeling dat de Verenigde Staten stoppen met militaire oefeningen met bondgenoot Zuid-Korea. Dat is een oude wens van Noord-Korea, dat de oefeningen ziet als pogingen om de communistische dictatuur te destabiliseren. Trump wilde een gebaar maken in ruil voor Kims toezegging om te werken aan het kernwapenvrij maken van het Koreaanse schiereiland.

Die zogeheten denuclearisatie is een mooi doel, maar de ware betekenis is vaag gebleven sinds de top. De Amerikanen horen vooral een Noord-Koreaanse belofte om de eigen kernwapens weg te doen en ook tijdens de komende top in Vietnam wordt er gekeken naar stappen in die richting.

Voor de Noord-Koreanen is dit een zaak van leven en dood, daarom zijn ze beter geïnformeerd Christopher Green, International Crisis Group, Universiteit van Leiden

Dreiging “Het is ondenkbaar dat Kim zijn kernwapens binnenkort opgeeft”, zegt Christopher Green, Korea-expert bij de denktank International Crisis Group en aan de Universiteit van Leiden. Zonder die wapens is het de vraag hoe lang het regime in Pyongyang standhoudt. Bovendien wil Noord-Korea dat er einde komt aan de dreiging van Amerikaanse kernwapens in de richting van Noord-Korea, en daar wil het Pentagon weer niet aan. Noord-Korea heeft sinds juni wel iets gedaan om zijn goede wil te tonen, maar Green ziet ‘weinig concrete stappen’. Tests met raketten en kernwapens heeft Noord-Korea voorlopig gestaakt. Na jaren van proeven met steeds verder reikende raketten heeft Noord-Korea er in 2018 geen enkele uitgevoerd. Bovendien lijkt de grootste nucleaire installatie van het land, in Yongbyong, stil te liggen. Het is mogelijk dat Kim in Vietnam belooft deze installatie te ontmantelen. Aan de andere kant is Noord-Korea doorgegaan met de productie van nucleair materiaal. De goed ingevoerde Amerikaanse expert Siegfried Hecker schat in een recent rapport dat Pyongyang materiaal heeft voor nog zes kernwapens, bovenop de circa dertig die het land al zou hebben. Een miniem arsenaal vergeleken met het Amerikaanse, maar meer dan voldoende om serieus mee te dreigen, zeker in de richting van de Amerikaanse bondgenoten Zuid-Korea en Japan.

Gefrustreerd Voor Kim is het belangrijk dat hij als leider internationaal wordt erkend, zeker door de president van het machtigste land ter wereld. Het lijkt erop dat hij alleen met Trump echt zaken wil doen. Amerikaanse media melden dat medewerkers van de president gefrustreerd zijn over het gebrek aan voortgang van de gesprekken, de Noord-Koreanen zouden er slechts op uit zijn om tijd te rekken. In een direct overleg met Trump zou Kim, die zich inhoudelijk goed voorbereidt, dan zijn slag kunnen slaan. Dat Trump weinig rapporten leest is bekend, maar ook voor zijn minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo geldt dat hij meer aan zijn hoofd heeft dan alleen Noord-Korea. “Voor de Noord-Koreanen is dit een zaak van leven en dood”, zegt Green. “Daarom zijn ze beter geïnformeerd.” Trump heeft ondertussen de draai al ingezet. Waar hij eerder hamerde op het belang van snelle concrete stappen door Noord-Korea, slaat hij nu een vriendelijke toon aan. ‘Voorzitter Kim en ik hebben een zeer goede relatie’, zei hij in een briefing voor de pers, vooruitkijkend naar een ‘zeer vruchtbaar’ gesprek. Maar, zo temperde Trump de verwachtingen, dit zal zeker niet de laatste top zijn.

