De toon in de campagne wordt harder

Politieke partijen staan onder grote druk om met elkaar de confrontatie te zoeken, nu in de eindfase van de verkiezingscampagne nog heel veel zwevende kiezers zijn te winnen. VVD en PVV gaan in de peilingen nog aan kop, maar de andere partijen zitten hun op de hielen.

Lees verder na de advertentie

Dat bleek vanavond bij het Carrédebat, waar acht lijsttrekkers begonnen aan de eindsprint richting 15 maart. Voor alle deelnemers - VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50Plus en Partij voor de Dieren - staat er veel op het spel. Het was het eerste debat met VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Geen zalvende woorden meer over ‘wat ons bindt’; de politiek leiders kozen voor het eerst de harde confrontatie.

Conservatieve koers

'Niemand ontkent de problemen rond integratie. Het CDA komt met goedkope praatjes.'

Vooral CDA-leider Sybrand Buma kreeg kritiek op zijn conservatieve koers in het integratiedebat. Buma stelt voor om de Nederlandse cultuur weer voorop te stellen, onder andere door op scholen kinderen staand het Wilhelmus te laten zingen. PvdA-leider Lodewijk Asscher verwijt Buma dat hij politiek van ‘boosheid en heimwee’ bedrijft. “Niemand ontkent de problemen rond integratie. Het CDA komt met goedkope praatjes”, aldus PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher.

Buma zei dat 90 procent van de Nederlanders normen en waarden het belangrijkste thema voor de verkiezingen vindt. “De fout die linkse partijen altijd maken is dat zij de zorgen van mensen negeren. Maar die zorgen zijn echt, zij doen echt pijn.”

VVD-leider Rutte koos voor de rol van de ‘premier van alle Nederlanders’. “Iedereen die onze waarden onderschrijft, waar hij of zij ook vandaan komt, reik ik de hand”, was Rutte’s eerste mededeling in het debat. In de discussies met opponenten zat Rutte in een spagaat: als staatsman boven de partijen staan of de aanvallen op zijn beleid keihard van zich af slaan? Hij koos vooral voor het eerste. Over Geert Wilders zei hij: “Het is van groot belang dat de PVV niet in de regering komt.

Stevig waren ook de confrontaties over een ander belangrijk verkiezingsthema, de zorg. CDA-leider Buma viel PvdA en SP aan over het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Hij verweet hun dat zij onmogelijke beloften doen. Buma haalde het beroemde moment aan van het vorige Carré-debat, in 2012, toen premier Rutte bezwoer dat Griekenland ‘geen cent extra’ zou krijgen. “Dat gebeurt nu weer over de zorg. De kiezers weten al dat het niet gaat gebeuren.”

Zorgen van de kiezer SP-leider Emile Roemer zegt dat juist het CDA de zorgen van kiezers niet serieus neemt. “Buma wil geen oplossingen, hij is een stugge boekhouder.” 'Ik heb ongelooflijk gepiekt, maar op het verkeerde moment.' Roemer kreeg het publiek in Carré overigens nog wel op zijn hand met een grap over de slechte peilingen: “Ik heb ongelooflijk gepiekt, maar op het verkeerde moment”. Hij zei vertrouwen te hebben in een goede uitslag. PvdA-leider Lodewijk Asscher kwam met verwijten richting D66: die partij ‘bezuinigt meer op de zorg dan de VVD’. De grote afwezige in het debat was gisteren Geert Wilders, die de uitnodiging afsloeg en pas volgende week voor het eerst op tv debatteert. Hij heeft mogelijk spijt, want in de peilingen gaat de PVV achteruit. De voorsprong op de VVD is verdampt. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren was er vanavond wel bij. Zij bepleitte onder andere dat de AOW-leeftijd weer teruggaat naar 65 jaar. Toen het ging over de waarden van Nederland benoemde zij de klimaatverandering.

Jij-bakken Behalve Rutte koos GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver het meest voor het zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen tussen partijen. Hij mopperde over de harde taal: “Ik hoor veel jij-bakken”. Hij zei bereid te zijn met bijvoorbeeld het CDA samen te werken over de impact van milieuheffingen voor boeren. Klaver zei dat hij met PvdA en CDA goed kan samenwerken. “Asscher vergeef ik toch alles wat hij tegen me zegt”, grapte hij. Er volgen nog twee tv-debatten. Op 13 maart tussen Wilders en Rutte en op de avond voor de verkiezingen, 14 maart, treden 14 partijen aan, ook Wilders en de lijsttrekkers van ChristenUnie en SGP, die gisteren in Amsterdam wegens de zondagrust niet meededen aan het debat.

Winnaar Klaver werd door de kijkers van het Carré-debat uitgeroepen tot winnaar. Hij kreeg 17,4 procent van de stemmen. Op de tweede plaats kwam Pechtold met 16,7 procent, gevolgd door Rutte met 16,6 procent. Op de vierde plaats eindigde Henk Krol van 50PLUS met 15,1 procent. Roemer moest het met 11,9 procent met de vijfde plaats doen, Buma kwam niet verder dan positie zes met 10,6 procent, gevolgd door Asscher (7,4 procent). Hekkensluiter was Marianne Thieme met 4,4 procent.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.