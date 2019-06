De toetscultuur in het onderwijs doet de commercie bloeien

Een miljoen euro stak investeringsmaatschappij Axivate vorig jaar in het Amsterdamse bureau Pallas Athena, dat bijles en tentamentrainingen voor studenten verzorgt. Pallas Athena groeit snel: de omzet verdubbelde in een jaar tijd, er zijn 2300 flexdocenten in dienst, en het bedrijf wil uitbreiden naar Duitsland. Pallas Athena staat symbool voor een trend: het begeleiden van studenten bij tentamens, bij lastige vakken als statistiek en bij afstudeerscripties. Na het basis- en middelbaar onderwijs, is schaduwonderwijs ook in opkomst onder studenten van hogescholen en universiteiten. Commerciële bureaus spelen daar handig op in.

Onderwijsvakbonden vinden dat een zorgelijke trend, vertelden ze maandag in deze krant. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wees al eerder op het gevaar van een tweedeling: studenten met rijke ouders kunnen zich dit soort begeleiding veroorloven, jongeren van minder draagkrachtige ouders kunnen dat niet. De organisaties manen de opleidingen meer tijd te besteden aan het begeleiden van studenten bij hun afstudeeropdracht. Maar is dat de oplossing?

Onderwijscompetitie

Het schaduwonderwijs is onderdeel van de onderwijscompetitie van de afgelopen jaren, stelt Louise Elffers. Zij schreef een boek over de bijlesindustrie in het basis- en middelbaar onderwijs. “Vroeger was het bijzonder als je gestudeerd had, nu niet meer. Daardoor is het afbraakrisico groter”, stelde Elffers in een interview met de Volkskrant.

We leven in een maatschappij waarin een diploma van een hogeschool of universiteit meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. Ouders weten dat.

Bovendien is stapelen (opklimmen van havo naar vwo of van mbo naar hbo) moeilijker geworden dan vroeger. Eindeloos studeren kan tegenwoordig ook niet meer, ieder extra studiejaar betekent een grotere studieschuld. Bovendien kost het universiteiten en hogescholen geld als studenten langer over hun studie doen. In zo’n klimaat is het niet zo gek dat studenten hun toevlucht zoeken tot hulpmiddelen als examentrainingen en scriptiebureaus.

Tegelijkertijd speelt competitie onder jongeren een steeds grotere rol. Dat verklaart ook de stress- en burnoutklachten. We leven in een maatschappij waarin een diploma van een hogeschool of universiteit meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. Ouders weten dat. En zij willen het beste voor hun kind. In het buitenland neemt dit mogelijk nog grotere vormen aan. In Groot-Brittannië is een fikse industrie ontstaan rond hulp bij het schrijven van essays en scripties. En onlangs kwam in de Verenigde Staten een megafraude aan het licht toen bleek dat vermogende ouders een plaats kochten voor hun kinderen op gerenommeerde universiteiten.