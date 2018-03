De titelrace krijgt begin maart al een beslissende wending, bij Ajax heeft iedereen zich er bij neergelegd

Na de blamerende 0-0 tegen ADO Den Haag volgde zondag in Arnhem een nieuwe domper. Na de 3-2-nederlaag tegen Vitesse liep het verschil met koploper PSV op naar tien punten zodat er een wonder moet gebeuren willen de Eindhovenaren die voorsprong nog uit handen geven. Sterker: Ajax moet nog uitkijken dat de tweede plaats niet in handen komt van het aanstormende AZ, de club die wél in vorm is.

“Ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken.” Het is een oneliner uit het rijke verbale repertoire van de onnavolgbare Johan Cruijff, de man naar wie misschien nog dit jaar een stadion in Amsterdam vernoemd zal gaan worden. De zin doet dezer dagen weer eens opgeld in de Arena waar om het half jaar ronkende winstcijfers worden gepresenteerd, maar waarbij de vertaling naar aansprekende prestaties bínnen de lijnen uitblijft. Prachtig hoor, een eigen vermogen van 175 miljoen euro, maar wat koop je ervoor, zowel letterlijk als figuurlijk.

De laatste titel dateert van 2014 onder Frank de Boer, vier jaar en drie trainers later is de dreiging van weer een verloren seizoen bijna tastbaar.

Paragnost

Daar kan ook de nieuwe roerganger Ten Hag weinig aan veranderen. Hij had in zijn glazen bol eerst gezien dat als Ajax ‘alles zou winnen het kampioen zou worden’ (twee dagen erna eindigde het thuisduel met ADO Den Haag in 0-0), daarna voorzag hij een mindere reeks van PSV, dat zaterdag FC Utrecht met 3-0 de baas bleef. Op z’n PSV’s, dus zonder ook maar een sprankje overtuiging, maar dat maakt niet zoveel uit.

Een groot paragnost is dus niet verloren gegaan aan Ten Hag, en het is ook nog maar de vraag of hij de toptrainer is waarmee Ajax oude successen kan laten herleven. De controlfreak mopperde de afgelopen tijd veelvuldig over het gebrek aan beleving en conditie dat hij bij zijn spelers had aangetroffen, daarmee met meer dan een vinger wijzend naar zijn voorganger Marcel Keizer, onder wie het vertoonde spel lang zo slecht nog niet was. Beter in ieder geval dan Ajax onder Ten Hag etaleert met moeizame exercities tegen FC Utrecht, NAC, FC Twente en ADO, die nipt dan wel niet werden verslagen. Zondag viel vooral het gebrek aan beleving op, terwijl onder Vitesse wel een heilig vuur brandde.

Ten Hag hamert op controle, op een type spel ontdaan van frivoliteiten. Iets meer Frank de Boer, iets minder Peter Bosz; van een voormalig hulpje van Guardiola (Ten Hag was tussen 2013 en 2015 trainer van Bayern München II) verwacht je toch iets meer lef en durf. En een werkend strijdplan. Maar ook tegen Vitesse viel een schrijnend gebrek aan interactie tussen de verschillende linies op. Een verdediger in balbezit is bijna het sein voor de middenvelders om zich te verschuilen. En als dan ook de aanvallers zich gedeisd houden, zo werd Justin Kluivert in één wedstrijd opeens een half miljard minder waard, hou je uiteindelijk een elftal over dat tegen een club als Vitesse, hoe enthousiast, overijverig maar beperkt ook, geen moment de schijn wekt om nog te geloven in de titelkansen.

“We hebben de betere spelers en het betere team”, wilde Ten Hag na afloop van de wedstrijd zijn toehoorders nog steeds doen geloven, maar daar bleek in de voorgaande negentig minuten bitter weinig van. Met name de knulligheden van Veltman (die totaal onnodig een corner weggaf) en Wöber (die de bal zomaar inleverde bij Linssen) werden adequaat afgestraft door een ontketend Vitesse, dat in Linssen zijn uitblinker en in de 1-0 van Foor (een prachtig afstandsschot) het hoogtepunt van de dag kende. Ajax stelde daar slechts teleurstellende optredens van met name Siem de Jong, Neres en Ziyech tegenover. En twee goals die aan het slot geen enkel soelaas boden.

De keiharde realiteit is dat begin maart de competitie bovenin van alle spanning is ontdaan

De keiharde realiteit is dat begin maart de competitie bovenin van alle spanning is ontdaan en dat PSV straks de derde titel in vier jaar verwelkomt. Bij Ajax heeft iedereen er zich inmiddels bij neergelegd, Ten Hag inmiddels schoorvoetend ook. “Op dit moment moeten we het maar niet meer over het kampioenschap hebben.”