De titel van een Duits boek? Keine Ahnung

De helft van de middelbare scholieren kan geen Duitse schrijver noemen, blijkt uit onderzoek van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) onder 2.800 middelbare scholieren. Het meest bekende boek blijkt 'Mein Kampf', een goede tweede is 'Der Vorleser' van Bernhard Schlink. Een deel van de leerlingen noemde hun eigen lesmethode toen ze een Duitstalig boek moesten noemen.

Er wordt wel degelijk aandacht besteed aan Duitse boeken, maar het lijkt allemaal niet goed te blijven hangen, zegt Trixie Hölsgens van het DIA. "Leerlingen zijn minder dan voorheen gewend aan lange teksten."

Inzicht

Toch moet literatuur onderdeel blijven van het vak Duits, vindt ze. "Het traint de vaardigheid je te verplaatsen in een ander, een boek kan inzicht geven in machtsstructuren. Middels literatuur train je de vaardigheid van leerlingen om te gaan met een zeker complexiteit in teksten."

Jongeren vinden Duits wel oké, wel een leuk vak. Maar ze doen er later niets meer mee. Trixie Hölgens, Duitsland Instituut Amsterdam

Goed nieuws is er ook. De vorige keer dat het onderzoek werd uitgevoerd, in 2010, vonden minder leerlingen de Duitse taal en het schoolvak Duits 'interessant' of 'redelijk interessant'. De meest bekende Duitser was in 2010 nog Adolf Hitler, nu is dat bondskanselier Angela Merkel.

Het land heeft steeds minder last van negatieve stereotypes, zegt Hölsgens. Duitsland, en zeker hoofdstad Berlijn, is hip en happening. "De negatieve clichés verdwijnen. Duitse voetballers zijn weer populair. Daar zetten jongeren zich niet meer tegen af."

Toch is er volgens het instituut nog werk aan de winkel. Hölsgens: "Jongeren vinden Duits wel oké, wel een leuk vak. Maar ze doen er later niets meer mee. Er is een tekort aan leraren Duits. We moeten nu gaan nadenken hoe we jongeren prikkelen om na school iets met de Duitse taal te blijven doen. Anders verdwijnt het vak."